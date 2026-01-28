Mansilla: "Estoy muy feliz de estar en Unión, no dudé ni un segundo"

El arquero Matías Mansilla debutó con una sólida actuación en el empate de Unión ante Platense y destacó la rápida adaptación al grupo.

Matías Mansilla tuvo su presentación oficial en el arco de Unión nada menos que en un partido exigente, y respondió con seguridad. El empate sin goles frente a Platense dejó buenas sensaciones, en gran parte por sus intervenciones claves desde el arranque: a los pocos segundos ya tuvo que aparecer para sostener al equipo.

LEER MÁS: Unión oficializó a Menossi hasta 2026 y suma experiencia en el medio

“No es fácil llegar a un club con tan pocos días y jugar enseguida, pero estaba muy tranquilo”, contó el arquero, que dejó en claro que la rápida integración al plantel fue fundamental para rendir de inmediato. “Me siento parte del grupo desde el primer día y eso se nota en la cancha”, agregó.

La decisión de Matías Mansilla de venir a Unión

Mansilla, cuyo pase pertenece a Estudiantes de La Plata y que viene de atajar la última temporada en Atlético Tucumán, también tuvo un paso por Central Córdoba bajo la conducción de Leonardo Madelón. Justamente esos vínculos pesaron a la hora de elegir Unión.

Matías Mansilla Matías Mansilla destacó la gran unión del grupo y el respaldo del cuerpo técnico tatengue. Prensa Unión

“Llamé para averiguar cómo era el club, el grupo, la ciudad… y no dudé un segundo”, explicó. Además, se mostró entusiasmado con el entorno tatengue: “El estadio, la cancha, la gente… todo eso influye cuando tomás una decisión. Estoy muy feliz de estar acá”.

Un recorrido forjado desde abajo

El guardián rojiblanco hizo un repaso por su carrera, marcada por el esfuerzo y el crecimiento sostenido. Sus inicios fueron en Midland, luego pasó por Deportivo Morón, Patronato, Central Córdoba, Estudiantes y su último paso antes de llegar a Santa Fe.

“Cuando sos chico jugás por amor, después el fútbol te va llevando. Hoy, con 30 años, me encuentra más maduro y con mucha experiencia”, reflexionó.

El valor de la cabeza en un puesto clave

Uno de los aspectos más interesantes de la charla fue su mirada sobre la salud mental en el deporte. Mansilla contó que trabaja desde hace tiempo con una psicóloga y que complementa los entrenamientos con tareas físicas por la tarde.

Embed

“Antes se veía raro decir que ibas al psicólogo. Hoy es una herramienta clave, tanto para el deporte como para la vida”, afirmó. Y explicó por qué es tan importante en su posición: “El arquero pasa de héroe a villano en un partido. Tenés que estar fuerte de la cabeza”.

Referentes y aprendizaje constante

Consultado sobre modelos en su puesto, no dudó: Emiliano “Dibu” Martínez encabeza la lista. “Marcó un antes y un después para los arqueros argentinos. Más allá de lo deportivo, su perseverancia es un ejemplo”, sostuvo.

LEER MÁS: Unión podría tener un cupo extra y sueña con el regreso de Mauricio Martínez

También valoró a figuras históricas y el peso que tiene defender un arco con tanta historia: “Unión tuvo grandes arqueros. Ojalá pueda dejar también un buen recuerdo”.

Lo que viene para Unión

El calendario no da respiro y el Tatengue ya piensa en su próximo compromiso. Mansilla sabe que el margen de error es mínimo. “El fútbol argentino se define por detalles. Hay que estar concentrados todo el partido”, remarcó.

Con un debut que dejó tranquilidad y un discurso maduro, el nuevo arquero rojiblanco ya empezó a construir su lugar. Y en Santa Fe, la primera impresión fue más que positiva.