La Municipalidad de Santa Fe estableció puntos "itinerantes" de Ecocanje en diferentes barrios de la ciudad

28 de enero 2026 · 08:56hs
La Municipalidad de Santa Fe, a través del área de Promoción Ambiental de la Secretaría de Gestión Urbana y Ambiente, comunica los cuatro nuevos puntos de Ecocanje que tiene la ciudad. Esta decisión surge como respuesta al éxito de las convocatorias previas y al pedido de los vecinos de contar con una agenda de reciclaje previsible en sus barrios.

En estos espacios, el equipo municipal dispone de campanas y dispositivos especiales para que la ciudadanía acerque sus residuos secos. Todo el material recolectado es trasladado a la planta de clasificación ubicada en el Complejo Ambiental, impulsando la economía circular y el empleo verde.

A través de la Secretaría de Gestión Urbana y Ambiente, se definieron días y horarios estables para cuatro puntos de recepción de material reciclable. La iniciativa responde a la gran demanda de los vecinos en el marco del programa “Compromiso por una Santa Fe + Limpia”. Este martes será en la Asociación de Comerciantes de Av. Aristóbulo del Valle (Acav)

Cronograma de puntos de ecocanje

Gracias al trabajo conjunto con instituciones locales que ceden sus espacios, el calendario mensual queda conformado de la siguiente manera:

2.º sábado de cada mes: Candioti Norte (Mitre y Pedro Díaz Colodrero).

2.º miércoles de cada mes: Centro Gallego (Galicia 1357).

3.º miércoles de cada mes: Vecinal Roque Sáenz Peña (Juan de Garay 3998).

4.º martes de cada mes: Asociación de Comerciantes de Av. Aristóbulo del Valle (La Municipalidad) – Av. Aristóbulo del Valle 6726.

¿Cómo participar?

Los vecinos pueden acercar papel, cartón, plástico, latas, vidrio y telgopor. A cambio y por el compromiso ambiental, reciben plantines o chips de leña producidos por el municipio. El horario en cada uno de los lugares es de 9 a 12.

Además, en cada jornada funciona un stand informativo dedicado a la promoción y prevención contra la proliferación del mosquito Aedes Aegypti, brindando herramientas para evitar enfermedades como el dengue en el hogar.

Hacia una ciudad sostenible

Esta acción forma parte de una estrategia integral de higiene urbana y promoción ambiental que busca mejorar la calidad de vida en Santa Fe. Entre los ejes principales se destacan:

  • El fomento de la Economía Circular y la disminución de residuos.
  • La reducción del uso de plásticos de un solo uso.
  • El impulso a la Educación Ambiental y el voluntariado social.
  • El cumplimiento de ordenanzas como “Comercios Verdes” y “Sello Verde”.

Con estas políticas, la Municipalidad reafirma su compromiso de trabajar junto a la comunidad para construir una ciudad más limpia, saludable y resiliente.

Dónde están los Eco Puntos fijos

Los puntos fijos de reciclado (Eco Puntos) en la ciudad de Santa Fe están ubicados en lugares estratégicos, abiertos de lunes a domingos de 9 a 19 horas para recibir material seco (papel, cartón, plástico, vidrios, metal) y residuos especiales, destacando la Costanera Oeste, Estación Belgrano, Parque del Sur, Parque Federal y Plaza Alberdi.

Principales ECO Puntos Fijos (atención personalizada):

  • Costanera Oeste: Avenida Almirante Brown 5294 (frente al Centro de Deportes).
  • Estación Belgrano: Bulevar Gálvez casi Dorrego.
  • Parque del Sur: 9 de Julio e Illia (Plazoleta Alemania).
  • Parque Federal: Pedro Víttori y Regis Martínez.
  • Parque Alberdi: Rivadavia, entre Cortada Falucho y Primera Junta.
  • Plazoleta Alemania | 9 de julio e Illia
  • Parque Garay: Salvador Caputto y Avenida Presidente Perón
  • Rotonda Guadalupe: Javier de la Rosa y Almirante Brown
  • Paseo del Restaurador: Pedro Víttori y Cándido Pujato
  • Plaza Fournier: Castelli y San Lorenzo
  • Colectora RP1 6214: afuera del camping Asoem
  • Las Flores: en plazoleta ubicada en Avenida Peñaloza y Regimiento 12 de Infantería
  • El Pozo: Leloir y Boero
  • Centenario: Manuel Belgrano y 10 de Junio
Municipalidad ecocanje Santa Fe reciclaje residuos
