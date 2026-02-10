La provincia abrió la paritaria y los docentes sacan la calculadora

El gobierno provincial convocó a los estatales y a los maestros para este miércoles en una reunión "preliminar" en la que se estima no habrá porcentajes de suba salarial sobre la mesa

El gobierno santafesino convocó para este miércoles en la cuidad de Santa Fe a los representantes de los gremios estatales UPCN y ATE , y a su vez a las cúpulas sindicales de los docentes agrupados en Amsafé y Sadop para dar inicio formal a la discusión paritaria de 2026 . Fuentes oficiales confirmaron que será un encuentro preparatorio y de discusión de aspectos técnicos en el que no se esperan porcentajes de aumentos sobre la mesa de discusión salarial . "Nuestra propuesta se va a presentar la próxima semana o la otra, se esta trabajando y conversando para terminar de armarla", dijo una calificada fuente de la Casa Gris, al diario La Capital, al indicar que "seguramente" habrá un acuerdo con la administración central, "pero será mucho más difícil con el sector docente".

El cronograma que ayer se deslizó por los pasillos oficiales fue de un primer mano a mano entre el gobierno y los estatales para las 8.30 de este miércoles. En concreto, con los representantes de UPCN y ATE , con el fin de intercambiar opiniones, recopilar inquietudes y abordar temas técnicos que quedaron en el tintero.

paritaria estatales agosto 2025 Siguen las reuniones para discutir paritarias 2025 con Estatales gentileza

Por la tarde, a las 15, será el turno de los titulares de los maestros oficiales de Amsafé y de los profesores particulares agrupados en Sadop. Uno de los ejes del debate será el pedido explícito, particularmente de los docentes, de la cláusula gatillo para compensar de inmediato la pérdida del poder adquisitivo del sector ante los índices de inflación. Un tema que la Casa Gris resolvió aplicando por decreto sumas adicionales a la pauta salarial, siempre y cuando se puedan constatar desfasajes entre los aumentos al personal y los índices inflacionarios.

En este contexto, las rispideces quedaron de manifiesto con los incrementos que los jubilados docentes recibieron el año pasado, recién a los 60 días de otorgadas las sumas.

Antesala

Mientras que UPCN y ATE han acordado de mutuo acuerdo las cifras en las mesas paritarias de 2025 con el gobierno santafesino, Amsafé y Sadop la han rechazado por votación asamblearia al tildarlas de "insuficientes". Una de las herramientas que metió ruido desde que comenzó la gestión de Maximiliano Pullaro entre las bases de maestros y la dirigencia es la altísima adhesión al presentismo docente que la provincia recompensa con sumas adicionales al salario.

"Esta reunión es preliminar. La propuesta llegará seguramente la próxima semana o la otra. Para ello ya se está trabajando y conversando para armarla. Con la paritaria central creemos que va a haber acuerdo con la docente es difícil", dijo una fuente inobjetable del gobierno que participa en la discusión.

El funcionario remarcó que en cada planteo del año pasado "se viene reconociendo el descalce por inflación; siempre que esa es mayor al porcentaje ya otorgado", y diferenció a sus interlocutores al indicar que "con la paritaria central se puede acordar porque siempre reconocimos la diferencia".

Paritaria docente

El mismo miembro del Ejecutivo santafesino reivindicó el presentismo docente al manifestar que "da confianza y previsibilidad, aunque no resuelva el problema del ingreso de los asalariados", al lamentarse que todos los números de suba salarial supletoria a los docentes fueron por decreto, "en función de lo que se acordó en la paritaria del resto de los empleados públicos".

Qué dicen los gremios docentes

En la previa al primer encuentro del año, el secretario general de Amsafé, Rodrigo Alonso recordó que "desde diciembre 2023 a enero 2026, los maestros y maestras perdimos 33 por ciento de nuestro salario", al exigir la aplicación de la cláusula gatillo y que no haya "ningún salario por debajo de la línea de pobreza", el rechazo a la ley de emergencia previsional, el pago "al día" de los aumentos a jubilados y pensionados docentes (en vez de 60 días), la regularización de concursos y traslados del personal docente, la derogación del presentismo y la eliminación del "cierre unilateral" de la paritaria.

Desde Sadop, su responsable en Rosario, Martín Lucero, indicó que "pediremos la cláusula gatillo y la recomposición del 8 por ciento del año pasado que quedamos desfasados. Si harán una oferta, el piso en 2026 debería ser del 11% para el primer semestre. Y lo perdido en materia salarial durante la gestión Pullaro es de un 35%. De modo que pediremos recuperar lo del año pasado, y si no quieren el gatillo, recalcular lo que arrojó un 2% mensual por los meses que dure la propuesta".

El espejo con la policía

Los profesores pondrán su mirada en los recientes aumentos otorgados por la provincia al personal policial, luego de una serie de escaramuzas, medidas de protesta y el suicido de un agente. "No tenemos problemas, está muy bien. Pero debe ser un Estado prosantafesino y no solo un Estado propolicía. Un agente de patrullero cobra 1,5 millones contra un docente en el aula que no llega al millón. Es discordante, y con una diferencia importante y debe ser una referencia para el resto de las paritarias".

Sobre el borrador de las negociaciones, Sadop tiene previsto pedir un 7% de suba, junto a la cláusula gatillo "inmediata".

Con el horizonte puesto en el próximo 2 de marzo, fecha establecida para el comienzo del año escolar, las partes transitarán febrero, en tratativas de cara a un acuerdo. En el caso de los docentes, el antecedente de 2025 deja un interrogante sobre el desenlace previo al regreso de los alumnos a las aulas pare el ciclo lectivo 2026.

Es que gran parte del año pasado, las asambleas docentes rechazaron las ofertas del gobierno santafesino, en la mayoría sin medidas de fuerza, con marchas y suspensión de clases lanzadas desde las cúpulas, pero con un alto grado de adhesión de las bases docentes al presentismo, que significó un incentivo salarial.

Lucas Ameriso/ La Capital

• LEER MÁS: Paritarias: el gobierno provincial convocó a los gremios y reabre la discusión salarial este miércoles