El Gobierno provincial concretó más de 500 liberaciones de animales silvestres en 2025

Del total, 412 fueron aves, 79 mamíferos y 10 reptiles. Destacaron la modernización de La Esmeralda, el centro de rescate e interpretación en Santa Fe.

10 de enero 2026 · 11:57hs
Durante 2025, el Gobierno de Santa Fe llevó adelante 501 liberaciones de animales silvestres, en el marco del trabajo sistemático de rescate, rehabilitación y reinserción desarrollado por el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático.

La cifra surge de los registros oficiales y refleja el fortalecimiento de una política pública sostenida para la protección de la fauna nativa.

“Cada liberación es una acción concreta para reparar el daño ambiental que generamos como sociedad”, afirmó el ministro Enrique Estévez, para luego indicar que “no solo devolvemos animales a la naturaleza: lo hacemos con responsabilidad, criterios científicos y una mirada integral sobre el equilibrio de los ecosistemas. La transformación de La Esmeralda coloca a Santa Fe a la vanguardia en conservación y acción climática”.

animales

El Centro de Rescate, Investigación e Interpretación de Fauna (Criif) La Esmeralda, en la ciudad de Santa Fe, es el lugar donde llegan muchos animales rescatados para su recuperación.

Ejemplares destacados

Del total de ejemplares reinsertados, 412 fueron aves, 79 mamíferos y 10 reptiles. Entre los más destacados se encuentran la reciente liberación del yacaré overo, conocido como Ricardito, procedente del Instituto Malbrán; y la liberación de un espécimen de aguará guazú en un Área Natural Protegida del departamento de San Cristóbal, a mediados de año. La mayor parte de los animales ingresaron al sistema tras rescates vinculados al tráfico ilegal o el mascotismo, y atravesaron procesos sanitarios y etológicos estrictos antes de su reinserción.

Según los registros oficiales, en 2024 la Provincia concretó 570 liberaciones de fauna silvestre. En 2025, con 501 nuevos ejemplares reinsertados, Santa Fe mantiene un nivel sostenido de reintroducciones, donde La Esmeralda cumple un rol decisivo como espacio técnico para la aplicación de protocolos sanitarios y estudios comportamentales. La continuidad de esta escala de liberaciones demuestra la consolidación del nuevo modelo provincial de gestión ambiental.

Transformación La Esmeralda

La política de conservación de la Provincia se apoya también en la modernización integral del Centro de Rescate, Investigación e Interpretación de Fauna La Esmeralda, cuyo proceso de refuncionalización comenzó en 2024. El proyecto contempla infraestructura nueva, laboratorios, espacios de cuarentena, áreas educativas y equipamiento especializado, financiado a través de la Agencia Francesa de Desarrollo.

Esta inversión marca un antes y un después para la conservación en Santa Fe: permitirá mejorar los estándares de rehabilitación, ampliar la capacidad de atención y posicionar a La Esmeralda como un centro de referencia nacional e internacional en biodiversidad. Además, acompaña la estrategia provincial de acción climática y educación ambiental, integrando ciencia, territorio y participación comunitaria.

animales Santa Fe
