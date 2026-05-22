Unión enfrenta a Independiente buscando avanzar en la Copa Argentina

Este viernes desde las 20, Unión jugará ante Independiente por los 16avos de la Copa Argentina. El partido se disputará en el Coloso Marcelo Bielsa

Unión cerrará el semestre jugando ante Independiente un partido definitorio, con el objetivo de continuar avanzando en la Copa Argentina. El cotejo entre el Tate y el Rojo, arrancará a las 20 en el Coloso Marcelo Bielsa.

En lo que respecta a la formación rojiblanca, Leonardo Madelón está obligado a cambiar, dado que por molestias físicas quedaron descartados dos jugadores titulares.

Uno de ellos es Marcelo Estigarribia, quien no se logró recuperar del desgarro, pese a haber jugado los octavos y cuartos de final del Torneo Apertura. Su reemplazante será Agustín Colazo.

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Mientras que el otro futbolista que no será de la partida es Brahian Cuello por un inconveniente muscular y de esta manera ingresará Lucas Menossi.

Así las cosas, habrá que ver si Julián Palacios se mueve como enganche, con los tres volantes centrales que tendrá el equipo o si Mauro Pittón se corre a la derecha y el exSan Lorenzo pasa al carril izquierdo.

Probables formaciones

Unión: Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Juan Ludueña, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauro Pittón, Rafael Profini, Lucas Menossi; Cristian Tarragona, Agustín Colazo. DT: Leonardo Madelón.

Independiente: Rodrigo Rey; Santiago Arias, Juan Fedorco, Sebastián Valdéz, Facundo Zabala; Mateo Pérez Curci, Iván Marcone; Maximiiano Gutiérrez, Santiago Montiel, Matías Abaldo; Gabriel Ávalos. DT: Gustavo Quinteros.

Hora: 20.

Árbitro: Sebastián Zunino.

Estadio: Marcelo Bielsa.

TV: TyC Sports.