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El Gobierno de Santa Fe lanzó un plan para aliviar el endeudamiento de trabajadores públicos y privados

La provincia de Santa Fe redujo a 25% el límite de descuento sobre el salario para el pago de deudas y ofrece refinanciación a 60 cuotas con tasa bonificada.

29 de abril 2026 · 09:20hs
El Gobierno de Santa Fe lanzó un plan para aliviar el endeudamiento de trabajadores públicos y privados

El Gobierno de Santa Fe lanzó un plan para aliviar el endeudamiento de trabajadores públicos y privados
El Gobierno de Santa Fe lanzó un plan para aliviar el endeudamiento de trabajadores públicos y privados

En el marco de una coyuntura económica que golpea con fuerza a las familias santafesinas, el Gobierno de la provincia de Santa Fe presentó un paquete de medidas orientado a "proteger el poder adquisitivo de los trabajadores y reducir los niveles de endeudamiento". El ministro de Economía, Pablo Olivares, encabezó el anuncio y detalló las herramientas disponibles para empleados públicos y privados.

El contexto: mora en niveles récord

Los datos presentados reflejan una situación crítica a nivel nacional y provincial. Según expuso Olivares, la morosidad en el sistema financiero tradicional de la Argentina trepó de 10,6% a 11,2% en el corte de febrero de 2026, mientras que en entidades no financieras el índice supera 29%.

En Santa Fe, el panorama tampoco es alentador: 33% de los agentes estatales tiene descuentos por créditos en sus recibos de haberes. Más puntualmente, 12.000 agentes de la Administración Provincial cargan con descuentos que superan 25% de su salario, mientras que más de 7.000 jubilados y más de 60.000 trabajadores privados y autónomos se encuentran en situación similar.

El límite baja de 50% a 25%

La medida central del plan consiste en reducir el tope de afectación salarial para el pago de deudas e intereses financieros. Hasta ahora, las entidades adheridas al Código Único de Administración de Descuentos (CUAT) podían descontar hasta 50% del salario neto; a partir de la sanción del decreto –cuya firma está prevista para los próximos días– ese límite se reducirá a 25%.

"El objetivo es preservar la mayor proporción del recibo de sueldo para que la gente lo reciba en su cuenta sueldo y haga con ese ingreso lo que decida hacer", explicó el ministro.

Tres alternativas para adecuar las deudas existentes

Para las deudas ya contraídas que actualmente superan ese nuevo tope, el Gobierno estableció un mecanismo escalonado de tres instancias. En primer lugar, las entidades financieras adheridas al CUAT deberán refinanciar los préstamos vigentes a tasas acordes a las del Banco Nación, de manera que las cuotas queden por debajo de 25% del haber. Las que se nieguen perderán la habilitación para operar en el sistema.

Si esa vía no prospera, una segunda entidad adherida podrá absorber la deuda y ofrecer un plan más conveniente. En caso de que ninguna alternativa privada funcione, será el propio Estado provincial el que cubra la diferencia: descontará solo hasta 25% y financiará el excedente a tasa cero, acumulando ese monto como un crédito a recuperar una vez que la cuota original baje por sí sola.

Refinanciación a 60 cuotas con meses de gracia

Como instrumento adicional, el Gobierno pondrá a disposición –a través del Banco Santa Fe– una línea de financiamiento especial que permitirá precancelar todas las deudas y consolidarlas en un único préstamo de hasta 60 cuotas, con tasa bonificada y dos meses de gracia al inicio. "Eso le va a permitir acomodar sus finanzas familiares durante esos meses y comenzar a retomar con cuotas mucho más bajas a partir del tercer mes", señaló Olivares.

Medidas también para el sector privado

El plan no se limita a los empleados del Estado. Olivares subrayó: "Debemos prescindir esos viejos tabiques de sector público-sector privado, porque a la larga la familia es una sola". Por eso, el Gobierno también promoverá herramientas para trabajadores en relación de dependencia y autónomos, incluyendo el acceso a la misma línea de refinanciación del Banco Santa Fe y la convocatoria a otras entidades financieras que operan en la provincia para que ofrezcan créditos a tasas promocionales.

El objetivo final del plan, según Olivares, no es únicamente aliviar la situación de los hogares: los recursos liberados en el bolsillo de los trabajadores también apuntan a dinamizar el consumo y la actividad comercial de la provincia.

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