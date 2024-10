"El Gobierno sigue en deuda": Amsafé anticipó su malestar y el viernes define si habrá paro

"Es una propuesta que no da cuenta de lo que hemos perdido durante el año, que no da cuenta de la deuda que todavía tiene el gobierno de la paritaria 2023, que en su campaña electoral dijo que lo iba a cumplir, que no da cuenta de lo que estableció en su campaña electoral. Acá hay que decir que no hay ni cláusula gatillo, no se le gana la inflación, no se respeta a los docentes", criticó con dureza el sindicalista.

Paritarias: el gobierno provincial ofreció a los estatales un incremento salarial del 12% en tres tramos

El gobierno santafesino convocó nuevamente a paritarias primero a los agentes de la administración central concentrados en la Unión Personal Civil de la Nación (Upcn) y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). Allí se plasmó la oferta del 12 por ciento (consiste en tres aumentos: 6% en octubre, 3% en noviembre y otro 3% en diciembre). Upcn decidirá entre este jueves y viernes si acepta o rechaza, mientras que ATE lo hará el próximo martes.

Para Amsafé "la propuesta no toma los reclamos"

Rodrigo Alonso "la oferta es similar a la que se ofreció en la paritaria central con un garantizado de 60.000 pesos que va a aplicarse en el caso del sector docente por cargo y teniendo en cuenta las horas cátedras, en el caso del nivel secundario, 30 horas cátedras para obtener los 60.000 pesos de garantizado, en el caso de superior, 24 horas cátedras", señaló para agregar: "Entendemos que es una propuesta que no toma los reclamos que hace menos de una semana hemos presentado. Nos llama poderosamente la atención que el gobierno desconozca la deuda que todavía tiene con los trabajadores, con los activos, con los jubilados. El gobierno ha tomado una definición nuevamente de presentar una propuesta sin dar cuenta de la pérdida salarial que tenemos las trabajadoras y los trabajadores de la educación".

En otro tramo de sus declaraciones tras el cónclave, Alonso expresó su desilusión. "Indudablemente que nosotros esperábamos una propuesta que empieza a desandar un camino. Fue una reunión bastante rápida, porque en verdad no hay discusión. El gobierno viene a comunicar una definición que ha tomado sin consultar a las trabajadoras y a los trabajadores de la educación. Y viene a poner sobre la mesa una definición que nuevamente a nuestro entender viene en línea con lo que está sucediendo, que son políticas y propuestas que no dan cuenta de las necesidades que tenemos e indudablemente que esperábamos que esta propuesta paritaria pueda desandar este camino y pueda incorporar elementos que para nosotros son fundamentales para empezar a mejorar los derechos salariales, laborales, previsionales de los trabajadores de la educación y por supuesto de la escuela."

Luego, el titular de Amsafé se dedicó a repasar los reclamos que se pusieron en cada encuentro paritario sobre la mesa de negociación. "Es una propuesta que no da cuenta de lo que hemos perdido durante el año, que no da cuenta de la deuda que todavía tiene el gobierno de la paritaria 2023, que en su campaña electoral dijo que lo iba a cumplir, que no da cuenta de lo que estableció en su campaña electoral. Acá hay que decir que no hay ni cláusula gatillo, no se le gana la inflación, no se respeta a los docentes porque fíjese usted que tenemos nuevamente una propuesta paritaria que no dice absolutamente nada de las dificultades que tenemos las trabajadoras y los trabajadores de la educación."

Lo cierto, es que tradicionalmente, Amsafé somete a votación en sus departamentales las mociones que surgen en cada oferta salarial del gobierno para luego decidir en la asamblea provincial, que en esta ocasión tendrá lugar este viernes a las 10 en la capital provincial. "Nos preocupa que el gobierno de la provincia entregó una propuesta que no contiene ninguno de los puntos que nosotros venimos planteando tanto relacionado al salario como a las condiciones de trabajo", finalizó Alonso.

Por su parte, el referente de Sadop, Pedro Bayúgar, subrayó que “no es la propuesta que esperábamos ya no contempla ninguno de los puntos que habíamos solicitado la semana pasada”.

El lunes 14 por la tarde se realizará la reunión de delegadas y delegados gremiales de Sadop para votar por la aceptación o rechazo de la propuesta.