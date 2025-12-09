Concejo: Medei propuso reforzar la seguridad en escuelas para evitar la vandalización durante el receso

En el marco de la asunción de los concejales elegidos en las últimas elecciones, el referente de Más para Santa Fe dio a conocer los detalles de su primer proyecto como edil, que se financiaría con fondos ya presupuestados por la Municipalidad para este año.

Luego de asumir su banca como concejal de Santa Fe, Pedro Medei dio detalles ante la prensa sobre el primer proyecto que presentará ante el Concejo Municipal , que apunta a reforzar la seguridad en las escuelas de la ciudad de cara al receso escolar para evitar que sean vandalizadas.

El edil de "Más para Santa Fe" expresó su alegría tras jurar en su cargo, pero matizó: “Es una alegría contenida, porque la ciudad sigue siendo caótica, dramática y profundamente injusta. Ahora vienen los calores y hay vecinos que no tienen agua. Hay barrios en los que todavía los vecinos tienen que caminar 20 cuadras para tomar un colectivo, otros que están esperando que llegue algún tipo de mejorado a las calles”, ejemplificó.

Reforzar la seguridad de las escuelas de Santa Fe

Consultado sobre cuál será su primer proyecto, el “Profe” dio a conocer que solicitará reforzar la seguridad en las escuelas de Santa Fe para evitar que sean vandalizadas o víctimas de robos durante el receso escolar, como viene ocurriendo en los últimos años. Las obras de instalación de rejas, disposición de alarmas u otras que sean necesarias se financiarían con dinero del Fondo de Asistencia Educativa (FAE), que ya está incluido en el Presupuesto 2025 de la Municipalidad de Santa Fe y aún no fue ejecutado.

“Este año hay 867 millones de pesos que se han presupuestado para el FAE y que todavía el municipio no ha utilizado, no ha enviado al FAE para que lo pueda utilizar. Voy a pedirle al municipio que este dinero que efectivamente está presupuestado, que es un fondo especial que no se puede utilizar para otra cosa, se lo pueda dar a las escuelas”, explicó el flamante concejal peronista.

En sintonía, dio algunos ejemplos de casos de inseguridad vividos en las escuelas santafesinas este año y el anterior: “Este año a la escuela Paz, Pan y Trabajo le robaron 18 veces, pero 17 fueron en enero y febrero. Este año, en febrero le entraron a robar a la escuela Esperanza Solidaria y además de ventiladores y luminarias le robaron los caños de agua”.

Y continuó: “Todos recordamos la escuela Ravera en el año 2024, en el barrio San Agustín, que producto de los robos demoró 15 días en empezar las clases o la escuela Santa Rosa de Lima en febrero de 2024 que le entraron a robar tres veces en una semana”.

En ese sentido, aclaró que, debido a que el tema deberá tratarse en sesiones extraordinarias y solo se pueden debatir proyectos que envía el intendente, Medei pedirá a Juan Pablo Poletti que lo incluya en la agenda. “Creo que en esto podemos estar todos de acuerdo, necesitamos cuidar a las escuelas y ojalá podamos avanzar con esto. Sería un buen comienzo de parte del concejo, hacerlo con este consenso de unidad en torno a la importancia de cuidar a nuestras escuelas”, analizó el edil.

Por último, pidió: “Ojalá en 2026 por primera vez podamos tener un verano tranquilo en las instituciones escolares y que no perdamos días de clases producto de la inseguridad y el vandalismo”.