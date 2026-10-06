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El homenaje de Santa Fe a Messi en su despedida: el Puente Colgante se iluminará de celeste y blanco

El emblemático símbolo de la ciudad lucirá este martes los colores de la bandera argentina, en el marco del último partido de Lionel Messi ante el público argentino.

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

6 de octubre 2026 · 15:44hs
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Santa Fe homenajea. El Puente Colgante se iluminará de celeste y blanco en honor a Lionel Messi.

Santa Fe homenajea. El Puente Colgante se iluminará de celeste y blanco en honor a Lionel Messi.

Santa Fe se suma a los homenajes por la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina. Este martes 6 de octubre, el emblemático Puente Colgante se iluminará de celeste y blanco como reconocimiento al capitán y máximo referente de la Albiceleste.

La intervención se dará en una jornada especial para el fútbol argentino, ya que Messi disputará esta noche su último partido con la Selección ante Benín, desde las 20, en el estadio Monumental de Buenos Aires. La AFA preparó una jornada especial para acompañar la despedida del futbolista, que cierra una etapa de más de dos décadas con la camiseta argentina.

El Puente Colgante, vestido de celeste y blanco

El tradicional símbolo de Santa Fe cambiará su iluminación habitual para adoptar los colores de la bandera argentina y acompañar desde la ciudad la última presentación de Messi ante el público nacional.

El homenaje busca reflejar el reconocimiento de los santafesinos hacia el capitán por su trayectoria con la Selección y por los títulos que marcaron una de las etapas más exitosas del fútbol argentino, entre ellos las Copas América de 2021 y 2024 y el Mundial de Qatar 2022.

LEER MÁS: El mensaje de la Selección a Messi por su despedida: "Gracias por hacernos mejores"

La imagen del Puente Colgante iluminado se sumará así a los distintos homenajes que se realizan en diferentes puntos del país durante esta jornada.

La despedida de Messi

El encuentro entre Argentina y Benín comenzará a las 20 en el estadio Monumental y será el último partido de Messi con la camiseta de la Selección Argentina ante el público del país.

La AFA confirmó que la jornada estará especialmente dedicada al capitán, con distintos homenajes antes y después del encuentro. El partido marcará el cierre de una trayectoria internacional de más de 20 años, en la que Messi se convirtió en el máximo goleador y uno de los futbolistas con más presencias en la historia del seleccionado.

LEER MÁS: Homenaje a Messi: el emotivo detalle que tendrá el Monumental

Messi continuará su carrera a nivel de clubes, pero esta noche pondrá punto final a su recorrido con la Albiceleste en territorio argentino.

Una despedida que también se vive en Santa Fe

El homenaje santafesino se suma a las iniciativas desplegadas en otras ciudades argentinas. En Buenos Aires, distintos monumentos porteños también serán iluminados con los colores de la bandera durante la noche en reconocimiento al capitán.

En Santa Fe, la postal será el Puente Colgante iluminado de celeste y blanco, como símbolo de una ciudad que acompaña la despedida de Messi de la Selección y agradece una historia que quedó ligada para siempre a la camiseta argentina.

Lionel Messi Santa Fe homenaje despedida puente Colgante
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