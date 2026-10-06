El mensaje de la Selección a Messi por su despedida: "Gracias por hacernos mejores"

Lionel Messi finalizará su carrera con la Selección Argentina luego de 21 años, y esta noche tendrá su partido despedida ante Benín.

La Selección argentina le dedicó un emotivo video a Lionel Messi en la previa de su despedida, donde le agradeció "por hacernos mejores a todos".

"Cuenta la historia que un pibe nacido en Rosario llegó para cambiarnos la vida. Pero no solo por los 125 goles o por la magia de esos tiros libres. Había algo mejor, algo que ningún diario llegó a documentar" , comienza el video que repasa la trayectoria de Messi con la "Albiceleste".

#SelecciónMayor Lionel Messi, el capitán que transformó el liderazgo de la Selección Argentina. https://t.co/pR3gkaw87Z https://t.co/6uBBwo6NuZ — Selección Argentina (@Argentina) October 6, 2026

Y continúa: "Leo, ¿sabés por qué sos el mejor del mundo? Porque en estos 22 años nos hiciste mejores. Mejores padres, mejores hijos, mejores compañeros de vida".

“GRACIAS, LEO” | La AFA compartió un emotivo video para Lionel Messi en la previa de su despedida de la Selección.



“Gracias, Leo. Gracias por hacernos mejores a todos. Tu legado será eterno”.#Messi pic.twitter.com/oxJBUAf9z1 — Aconcagua Radio (@Aconcagua_radio) October 6, 2026

Además, se hace énfasis en este aspecto: "Ese es otro título más. Nos hiciste mejores nietos con cada dedicatoria a tu abuela. Nos hiciste mejores ante la adversidad porque a pesar de todo lo que te estaba pasando nos llevaste otra vez a la final de un Mundial. Mirá si eso no nos va a hacer mejores. Nos hiciste mejores con pocas palabras, cuando pusiste la historia en su lugar ante los ojos del mundo".

El "Gracias Leo", el mensaje de la Selección Argentina a Lionel Messi

"Cuando dormiste abrazado a esa copa, porque nos enseñaste que nunca es tarde para soñar. Gracias Leo. Gracias por los títulos, por los goles. Pero tu legado va mucho más allá. Porque cuando nos pregunten qué es Leo Messi para nosotros, ¿sabés qué vamos a decir? El mejor de todos. Porque nos hizo mejores a todos", finaliza el emotivo posteo dedicado al mejor jugador de la historia del fútbol.

La gran despedida de Lionel Messi en la Selección argentina será esta noche a partir de las 20 en el partido que se llevará a cabo en el Estadio Monumental contra Benín.