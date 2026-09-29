Uno Santa Fe | Santa Fe | lloviznas

Lloviznas, cielo nublado y aire frío: así estará el tiempo en Santa Fe durante los próximos días

El pronóstico de la FICH-UNL anticipa lluvias débiles este martes y temperaturas que rondarán entre los 12° y 23° durante la semana

29 de septiembre 2026 · 07:22hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Lloviznas, cielo nublado y aire frío: así estará el tiempo en Santa Fe durante los próximos días

José Busiemi

El comienzo de este martes en la ciudad de Santa Fe fue con una jornada nublada con llovizna y con una temperatura de 16.7º a las 7.30 de la mañana y una máxima prevista de 23°. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son algo inestables. En el día de la fecha, comienza lentamente a imponerse el ingreso de aire frío en la región, proveniente desde el sur/suroeste del continente. Esta situación genera que si bien se esperan lluvias débiles y lloviznas hasta por lo menos el transcurso de la mañana, lentamente las condiciones deberían comenzar a mejorar, con tendencia en descenso gradual de las temperaturas. No obstante ello y debido a la poca potencia de dicho sistema, la mejoría que se espera no es tan significativa.

Miércoles con cielo con nubosidad variable y tendencia a despejarse con condiciones estables. Temperaturas en descenso de las mínimas, 12º y poco cambio de las máximas, 23º. Vientos leves a moderados predominando del sector sureste, rotando al este/sureste con el correr de las horas.

En tanto para el jueves se espera cielo mayormente despejado, con nubosidad variable por momentos. Condiciones estables. Temperaturas con poco cambio y suave tendencia en ascenso, sobre todo de las mínimas, 13º y máxima prevista de 22º. Vientos leves a moderados del sector sur, cambiando a leves de direcciones variables a lo largo del día.

Por último el viernes se espera cielo despejado, con nubosidad variable en aumento y con condiciones estables, con tendencia a inestabilizarse rápidamente. Temperaturas con poco cambio y suave tendencia en ascenso de las máximas, 23º. Mínima 12º. Vientos leves a moderados del sector noreste, incrementando su intensidad por momentos, sobre todo hacia la tarde o tarde/noche.

• LEER MÁS: Pronóstico trimestral del SMN: Santa Fe se prepara para una primavera más lluviosa de lo normal

lloviznas Santa Fe frío tiempo
Noticias relacionadas
cronograma de pago de haberes de septiembre a trabajadores provinciales

Cronograma de pago de haberes de septiembre a trabajadores provinciales

Peligro de desmoronamiento. El Ente Portuario confirmó que no tiene los planos originales de la defensa del Club Regatas y coordinará inspecciones subacuáticas e hidrológicas

Peligro de desmoronamiento frente al río: convocan al INA y a buzos especializados para inspeccionar la costa del Club Regatas

Las causas por quiebra en Santa Fe superaron el récord de la pandemia: se duplicaron en 2025 y ya suman 1.656 en 2026

Las causas por quiebra en Santa Fe superaron el récord de la pandemia: se duplicaron en 2025 y ya suman 1.656 en 2026

Legado deportivo. Los Juegos Suramericanos finalizaron, dejando nueva infraestructura y equipamiento de nivel internacional en Santa Fe.

Terminaron los Juegos Suramericanos: Santa Fe, entre el legado deportivo y el desafío de darle un buen uso a las nuevas instalaciones

Lo último

Mahmud impulsa una mesa de trabajo para implementar la ley de licencias para abogados

Mahmud impulsa una mesa de trabajo para implementar la ley de licencias para abogados

Unión y un bajón futbolístico que obliga a replantear objetivos

Unión y un bajón futbolístico que obliga a replantear objetivos

La emboscaron al salir de su comercio en barrio Yapeyú: ladrones le robaron entre $8 y $9 millones y huyeron en moto

La emboscaron al salir de su comercio en barrio Yapeyú: ladrones le robaron entre $8 y $9 millones y huyeron en moto

Último Momento
Mahmud impulsa una mesa de trabajo para implementar la ley de licencias para abogados

Mahmud impulsa una mesa de trabajo para implementar la ley de licencias para abogados

Unión y un bajón futbolístico que obliga a replantear objetivos

Unión y un bajón futbolístico que obliga a replantear objetivos

La emboscaron al salir de su comercio en barrio Yapeyú: ladrones le robaron entre $8 y $9 millones y huyeron en moto

La emboscaron al salir de su comercio en barrio Yapeyú: ladrones le robaron entre $8 y $9 millones y huyeron en moto

Endeudamiento familiar: cuál es la propuesta del oficialismo y los dos proyectos de la oposición

Endeudamiento familiar: cuál es la propuesta del oficialismo y los dos proyectos de la oposición

Eruca Sativa vuelve a Tribus con un show cargado de rock y energía única

Eruca Sativa vuelve a Tribus con un show cargado de rock y energía única

Ovación
Grelak: Jugar con un equipo con la jerarquía de Colón siempre motiva

Grelak: "Jugar con un equipo con la jerarquía de Colón siempre motiva"

Gimnasia debutó con autoridad y arruinó la fiesta de regreso de Lanús en la Liga Nacional

Gimnasia debutó con autoridad y arruinó la fiesta de regreso de Lanús en la Liga Nacional

Colón se encamina a cambiar de marca de indumentaria para 2027

Colón se encamina a cambiar de marca de indumentaria para 2027

La ruta hacia Primera: así se jugará el Reducido por el segundo ascenso

La ruta hacia Primera: así se jugará el Reducido por el segundo ascenso

La Selección Argentina se entrenó con la mira puesta en Bolivia

La Selección Argentina se entrenó con la mira puesta en Bolivia

Policiales
Arroyo Leyes: una camioneta chocó contra un árbol en la Ruta Provincial 1 y el conductor resultó ileso

Arroyo Leyes: una camioneta chocó contra un árbol en la Ruta Provincial 1 y el conductor resultó ileso

Monte Vera: cayó preso por lesiones y amenazas contra su mujer e incautaron armas

Monte Vera: cayó preso por lesiones y amenazas contra su mujer e incautaron armas

Secuestraron joyas robadas e investigan a un hombre por encubrimiento en Santa Fe

Secuestraron joyas robadas e investigan a un hombre por encubrimiento en Santa Fe

Escenario
Gustavo Cordera y la Caravana Mágica llegan a Tribus para una noche llena de clásicos

Gustavo Cordera y la Caravana Mágica llegan a Tribus para una noche llena de clásicos

Mario Platini presenta El arte de detener el tiempo en la Alianza Francesa de Santa Fe

Mario Platini presenta "El arte de detener el tiempo" en la Alianza Francesa de Santa Fe

Wayra llega a Tribus con su impronta de rock, blues y soul

Wayra llega a Tribus con su impronta de rock, blues y soul

Eruca Sativa vuelve a Tribus con un show cargado de rock y energía única

Eruca Sativa vuelve a Tribus con un show cargado de rock y energía única

Vanda Krai presenta Rescued Songs, un disco y libro que rescatan canciones y poemas de su historia

Vanda Krai presenta "Rescued Songs", un disco y libro que rescatan canciones y poemas de su historia