Lloviznas, cielo nublado y aire frío: así estará el tiempo en Santa Fe durante los próximos días

El pronóstico de la FICH-UNL anticipa lluvias débiles este martes y temperaturas que rondarán entre los 12° y 23° durante la semana

El comienzo de este martes e n la ciudad de Santa Fe fue con una jornada nublada con llovizna y con una temperatura de 16.7º a las 7.30 de la mañana y una m áxima prevista de 23° . Según el pronóstico elaborado por el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL , las condiciones son algo inestables. En el día de la fecha, comienza lentamente a imponerse el ingreso de aire frío en la región, proveniente desde el sur/suroeste del continente. Esta situación genera que si bien se esperan lluvias débiles y lloviznas hasta por lo menos el transcurso de la mañana, lentamente las condiciones deberían comenzar a mejorar, con tendencia en descenso gradual de las temperaturas. No obstante ello y debido a la poca potencia de dicho sistema, la mejoría que se espera no es tan significativa .

Miércoles con cielo con nubosidad variable y tendencia a despejarse con condiciones estables. Temperaturas en descenso de las mínimas, 12º y poco cambio de las máximas, 23º. Vientos leves a moderados predominando del sector sureste, rotando al este/sureste con el correr de las horas.

En tanto para el jueves se espera cielo mayormente despejado, con nubosidad variable por momentos. Condiciones estables. Temperaturas con poco cambio y suave tendencia en ascenso, sobre todo de las mínimas, 13º y máxima prevista de 22º. Vientos leves a moderados del sector sur, cambiando a leves de direcciones variables a lo largo del día.

Por último el viernes se espera cielo despejado, con nubosidad variable en aumento y con condiciones estables, con tendencia a inestabilizarse rápidamente. Temperaturas con poco cambio y suave tendencia en ascenso de las máximas, 23º. Mínima 12º. Vientos leves a moderados del sector noreste, incrementando su intensidad por momentos, sobre todo hacia la tarde o tarde/noche.

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