El Imusa realizará castraciones masivas en la vecinal de barrio Sarmiento

Las castraciones se harán los sábados 7 y 14 de junio. La atención se brindará de 7 a 12, con turno previo y no se suspende por condiciones climáticas adversas

Se recuerda que para las castraciones los animales en barrio Sarmiento deberán presentarse en ayuno de 12 horas de sólidos y seis horas de líquidos. Además, ser mayores de seis meses de edad. Las hembras podrán estar en celo, pero no preñadas ni tener menos de 60 días de postparto.

Se solicita, además, que los perros concurran con correa y los gatos en alguna caja o mochila transportadora. Es necesario llevar una manta para abrigarlos y además, se solicita que los vecinos lleven bolsas para levantar las heces de su mascota.

Se aclara que los días de lluvia no se suspende el servicio pero se deberá tener especial cuidado en que los animales no se mojen para ser intervenidos. El profesional veterinario podrá suspender la intervención en algún caso en particular, por razones de salud animal o por falta de las condiciones requeridas.