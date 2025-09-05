El invierno se despide con bajas temperaturas pero con sol radiante en la ciudad de Santa Fe

Qué nos depara el pronóstico para los próximos días en la ciudad de Santa Fe y zona

El tiempo en la ciudad de Santa Fe

El comienzo de jueves en la ciudad de Santa Fe fue con cielo algo nublado, frío y con una temperatura a las 7.30 de la mañana de 7.5º y se espera que la máxima alcance los 14º. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Investigaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son estables y se observa la plena acción del sistema de alta presión potenciado por el ingreso de aire frío y seco desde el sur del continente, no obstante ello, en las capa superiores de la troposfera todavía se observa algo de aporte de aire desde el oeste. Esta situación, genera que las jornadas se presenten mayormente despejadas, o con leve nubosidad por momentos y descenso de las temperaturas, sobre todo de las mínimas .

Sábado con cielo despejado o con leve nubosidad. Condiciones estables con alguna posibilidad de bancos de nieblas o neblinas matinales, sobre todo en zonas rurales. Temperaturas en con poco cambio: mínima 4º y máxima 16º. Vientos leves predominando del sector este/sureste, rotando al este/noreste.

En tanto el domingo se espera cielo mayormente despejado, con alguna nubosidad hacia la tarde o tarde/noche. Condiciones estables y temperaturas en suave ascenso: mínima 6º y máxima 19º. Vientos leves a moderados predominando del sector este/noreste.

Por último, lunes con cielo con alguna nubosidad durante las primeras horas del día y tendencia a despejarse a lo largo del mismo. Condiciones estables a relativamente estables con temperaturas en suave ascenso: mínima 9º y máxima 20º. Vientos leves de direcciones variables, cambiando a leves del sur/sureste.

