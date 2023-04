"El islam crece en Occidente" y busca separase de los mitos y de las acusaciones de terrorismo

islam musulmanes papa francisco.jpg

Una de las aclaraciones que suele hacer habitualmente es que no es lo mismo ser arabe que musulmán. "El islam es una religión universal que abarca todas las culturas y nacionalidades, incluso se puede decir que solamente el 20% de la población total de los musulmanes, de los 2.000.000.000, son árabes. En mi caso soy alemán, hijo de pakistaníes, cero por ciento sangre árabe. El islam no transmite ni representa una cultura en particular, es una religión universal", indicó.

África y Asia son los lugares donde hay más musulmanes y el país con mayor cantidad de adeptos al islam es Indonesia, seguido por otros como Malasia, India y algunos árabes. "El islam es una de las religiones que más están creciendo en occidente, ya sea América Latina, Europa o Estados Unidos", destacó.

Esta religión cuenta con alrededor de 70 ramas. "El islam surgió en el siglo VII, como pasó con otras religiones, ocurrieron ciertas diferencias, disputas teológicas internamente. Y hoy en día no solamente existe la división entre el mundo sunita, chiitas o la comunidad ahmadía, sino que hay muchas más divisiones y ramificaciones internas. En ese sentido, todos los musulmanes creemos en el mismo libro sagrado, el Corán, la palabra divina de Dios, todo creemos en el profeta Muhammad, el fundador del islam muchas veces mal dicho Mahoma. Pero la diferencia viene de la interpretación de la religión o de ciertos conceptos. En la comunidad ahmadi creemos firmemente en la separación del Estado y la religión, en la libertad de religión. Consideramos que el islam se enraíza en el ejercicio del libre albedrio, no permitimos ni creemos que nadie tiene el derecho de imponer u obligar ciertos conceptos religiosos en nombre de Dios", sostuvo.

El imam destacó: "Creemos firmemente en la igualdad entre hombre y mujer, pero disentimos con ciertos Estados, otras ramas del islam que tienen otra lectura de la religión. Y eso debió también al concepto mesiánico, todos los musulmanes creen que cerca de los últimos días vendrá una figura como el mesías, el gran reformador, para reunirlos. La comunidad ahmadía es la única corriente que cree que ese mesías prometido ya llegó, ya vino en forma del fundador de la comunidad que es su santidad Mirza Ghulam Ahmad".

"A los musulmanes que vivimos en el occidente nos marcó realmente el 11 de septiembre de 2001. Antes de eso el islam era un mundo bastante desconocido, pero a partir de esa fecha ya no era una ignorancia, sino que había ciertos mitos, prejuicios y connotaciones negativas. Manchó la imagen del islam las acciones de ciertos grupos terroristas que no son una representación religiosa de la religión. Son grupos con una agenda geopolítica, militares, que usan lamentablemente, falsamente, el nombre del islam como Al Qaeda e Isis, no representan para nada los valores del islam. Si uno compara lo que hacen y lo que enseñan vas a ver un contraste de día y noche entre ellos y lo que enseña el Corán", sostuvo Marwan Gill.

Recordó que recientemente el régimen talibán en Afganistan prohibió el acceso a la educación para las mujeres, así también como la vida profesional. Medidas que van en contra de las enseñanzas del islam. Lo mismo pasa con el casamiento con consentimiento, el derecho de heredar y maneja propiedad, votar, entre otros derechos para las mujeres que garantizó el islam en el siglo VII a través de sus propias fuentes.

"Falta buscar la cercanía con el pueblo para aclarar, derribar los mitos, buscar el diálogo. En ese sentido, la comunidad ahmadía a lo largo y ancho del país siempre realizamos diferentes actividades. Como hace poco hicimos un experimento social en la peatonal simplemente para acercarnos a la gente", dijo. Respecto a esta actividad en la ciudad de Santa Fe, contó que se cruzó con personas con muy buena predisposición, muchos que lo felicitaron, que nunca habían hablado con un musulmán, tenían curiosidad, pero también ciertos prejuicios.

Gill expresó: "Existen muchos problemas sociales en el mundo musulman, como el machismo, el maltrato, la violencia, el fundamentalismo, el extremismo. Pero lo que me preocupa es la falsa conclusión que sacamos de esas noticias, muchas veces se presenta al islam como el chivo expiatorio. Coincido en que hay muchos conflictos, pero el origen de estos no es el islam sino que surgen por ciertos fenómenos y esquemas de la tradición".

Hace algunos meses tuvo una audiencia privada con el Papa Francisco por su trabajo interreligioso en Argentina. Al respecto, expresó: "Considero que es una bendición vivir en este país, donde por supuesto tenemos varios problemas culturales y desafíos. Pero también tenemos la bendición enorme de tener la convivencia interreligiosa. Ahí por supuesto encaja 100% el mensaje que transmitió el Francisco en Fratelli Tutti, que significa todos somos hermanos. Debido a mi trabajo, por el cual cofundé la primera confraternidad judío musulmana en el país, nos invitó el Vaticano y recibimos su experiencia y sus palabras de aliento para continuar con esa tarea".

Respecto como es la vida de los musulmanes en Santa Fe, contó: "Está muy centralizado el desarrollo de las actividades de los musulmanes en Buenos Aires, donde hay varias mezquitas y comunidades. Pero en interior del país u otras provincias no hay una representación, en toda la provincia de Santa Fe hay solo una mezquita, en Rosario. Pero en la ciudad de Santa Fe no tenemos una comunidad establecida ni un lugar físico".