El juez Aldo Alurralde asume un nuevo desafío y suena para la Corte: "No aceptaría un cargo sin compromiso y responsabilidad"

" Efectivamente, desde hoy estoy a cargo también del Juzgado Federal N° 2, junto con el de Reconquista ", confirmó Alurralde. "La presencia es importante, no se puede dirigir un juzgado a 300 kilómetros de distancia", señaló, dejando en claro su disposición a alternar entre ambas sedes para sostener la actividad judicial.

El norte provincial, presente en la Justicia federal

Nacido en la ciudad de Santa Fe, pero profundamente vinculado al norte santafesino, Alurralde destacó que esta nueva responsabilidad representa también una mayor integración territorial del sistema judicial. “Para mí siempre es un gusto volver a la capital, pero no dejo de estar presente en Reconquista. Vamos a manejar lo que humanamente sea posible”, dijo en diálogo con Cadena 3 Santa Fe.

Frente a los desafíos de una justicia federal sobrecargada y con pocos recursos humanos, el juez apeló a las herramientas digitales, pero reafirmó que la cercanía sigue siendo clave en la administración judicial.

¿Rumbo a la Corte?

En medio del proceso de renovación de la Corte Suprema de Santa Fe, impulsado por el gobernador Maximiliano Pullaro, el nombre de Alurralde comenzó a circular como una posible figura a integrar el máximo tribunal. Su perfil técnico, su experiencia y el hecho de representar al norte provincial —una zona con escasa representación histórica en la Corte— lo posicionan como un candidato natural.

Consultado al respecto, el juez respondió con cautela: "Hasta ahora nadie me ha planteado nada. Tendría que evaluarlo. No me interesa ocupar un cargo solo por ocuparlo. Tiene que haber compromiso y responsabilidad".

Una justicia más cercana

Alurralde también dejó definiciones sobre su visión de la Justicia: "Entiendo que los jueces deben tener contacto con la sociedad, con los medios, dar la cara y explicar sus decisiones. Nuestros fallos no son solo para las partes, sino también para la comunidad".

En ese sentido, se manifestó a favor de promover el lenguaje claro en las sentencias: “Es importante que no solo los abogados entiendan lo que decidimos. También debe poder hacerlo la sociedad”.

Además, criticó la lógica de “puerta giratoria” en el fuero penal: “No podemos permitir que los delincuentes estén libres y las víctimas encerradas. Es clave tener una verdadera perspectiva de víctima en nuestras decisiones”.

La designación de Alurralde como subrogante en Santa Fe no solo responde a una necesidad operativa. También marca un posible salto institucional de un juez con fuerte reconocimiento en el norte provincial y una visión reformista de la justicia. En un contexto de renovación profunda del Poder Judicial santafesino, su nombre ya resuena más allá de los tribunales.