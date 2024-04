El ministro Bastía sobre la oferta paritaria: "Ofrecimos los números que son razonables para las cuentas públicas"

"Cada uno actúa conforme a sus responsabilidades", agregó el ministro de Gobierno al ser consultado sobre posibles medidas de fuerza por parte de los gremios, quienes rechazaron la oferta . "Nosotros hacemos lo que tenemos que hacer con los recursos de los santafesinos", finalizó.

Recursos

A su turno Pablo Olivares, responsable de la economía santafesina, dijo: "La propuesta que se le transmitió a los gremios fue en función de los recursos del mes de marzo y hasta el viernes lo del mes de abril".

"La paritaria es un proceso continuo, pero el mensaje que nosotros queríamos transmitir es que cuidamos el recurso de todos los santafesinos. En marzo la provincia tuvo un déficit por lo cual nos obliga a ser cuidadosos con los recursos ya que sí logramos un equilibrio el primer trimestre, pero el mes de marzo nos habla de un déficit de 22.000 millones de pesos, no es casualidad que sea el mes de recomposición salarial de paritaria 2024".

"Si bien los gremios manifestaron que la propuesta hecho no fue satisfactoria, el gobierno mantiene abierta la discusión ", finalizó.

paritaria docente primera reunión enero 2024.jpg Captura de la primera reunión paritaria entre los gremios docentes y el gobierno provincial durante enero de 2024. UNO Santa Fe

Qué pasará con los docentes

A la tarde habrá una reunión por la paritaria docente, convocada a las 16 con Amsafé y Sadop. "Si bien tratamos que las discusiones no son idénticas porque cada espacio tiene su necesidad, la masa disponible para política salarial es la misma, más allá de cómo se compone para cada sector. Lo más importante a transmitir es que estamos siendo cuidadosos con los recursos del estado que están siendo necesarios además para sostener la obra pública y los gastos en salud, que ya acusan el impacto de las no transferencias por parte del estado nacional. Por lo cual no estamos diciendo que no queremos actualizar salarios sino con la voluntad de hacerlo mensualmente pero teniendo en cuenta la suficiencia de las partes", dijo el ministro de Economía.

