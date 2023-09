El ministro Corach le respondió a Pullaro y dijo que "105 móviles están patrullando la ciudad de Santa Fe"

"La ciudad de Santa Fe cuenta con 30 patrulleros", afirmó Maximiliano Pullaro en el debate de candidatos a gobernador que se celebró el domingo. Y agregó: "Queremos tener toda la policía en la calle; vamos a saturar las calles con presencial policial, toda la policía tiene que estar en la calle. Me comprometo en la ciudad de Santa Fe a un «patrullaje en capa» de entre 120 y 150 móviles".

"Son unos 105 móviles los que hay en la ciudad” apuntó, al mismo tiempo que indicó que el candidato a gobernador Pullaro “dice mentiras”.

El funcionario provincial, cercano a Omar Perotti, recorrió este lunes la Central 911 de la ciudad de Santa Fe, lugar donde trabajan unas 90 personas para brindar asistencia en seguridad y despachar a los más de 100 móviles que son requeridos para atender emergencias.

central 911 patrulleros.jpg La foto que acercó el gobierno de Santa Fe en la que se puede ver un monitor de la central de despacho del 911 con la cantidad de móviles patrullando este lunes por la mañana.

Observando las pantallas de la central de despachos, explicó que “la geolocalización que tiene cada uno de los móviles le permite a la persona que despacha saber dónde está el móvil y de esa manera poder optimizar el tiempo, es decir, cuál es el móvil más cercano al incidente y lo despacha. Esto es con cada uno de los móviles, cada uno de los caminantes, cada una de las motos y de los autos, acá los podemos ver y referenciar dónde están”.

Además, el funcionario de Omar Perotti, invitó al exministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro o la candidata a diputada Clara García “a hacer un recorrido, lo podemos hacer cuando quieran, se lo vamos a mostrar, y no perder más tiempo durante la semana, teniendo que aclarar a cada rato la cantidad de móviles que están funcionado”.

Los cruces entre Pullaro y Lewandowski con carteles y acusaciones

En el marco del comienzo del debate de los cuatro candidatos a gobernador sobre el cierre del primer bloque en torno a seguridad y justicia, tanto Maximiliano Pullaro como Marcelo Lewandowski aprovecharon el último minuto de exposición para mostrar carteles con acusaciones en torno al número de homicidios del actual gobierno, así como del gobierno anterior en que Pullaro era ministro de Seguridad.

En ese marco el candidato Lewandowski dio a conocer tres carteles diferentes, con muchos números, aunque en el segundo mostró el reverso del cartel en vez del lado correcto, hasta que se dio cuenta de su fallido y lo dio vuelta. De todos modos, no se vio nada comprometedor, ya que allí figuraban los apuntes para el candidato de lo que se podía observar en el frente del cartel. Finalmente, leyó una conversación de “el comisario Rodríguez con Pullaro”.

El referente de Juntos Avancemos mostró un titular sobre el hallazgo de un celular en una celda, sobre el cual declaró: “Pullaro minimizó que hay desde mucho antes instancias de delito desde las cárceles”. Fue luego de esto que Lewandowski desplegó el cartel, con números sobre la cantidad de robos, en comparación entre los años 2019 y 2022, y se pudo ver la imagen de un texto escrito con fibrón en vez de la impresión y declaró: “Robos según el MPA: 51.554, los cuatro años donde aumentó (contra 37.679 de 2022)”.

El candidato del gobierno provincial a continuación mostró un cartel con los números de homicidios durante el gobierno de Maximiliano Pullaro como ministro, y aseveró: “Son similares a los que tiene hoy la provincia de Santa Fe. Claramente no hubo una gestión buena”.

Pullaro respondió directamente: “Marcelo: andás comparando los momentos de la pandemia con los que no hubo pandemia. Los invito a todos a mirar para adelante. Los problemas que tenemos en seguridad pública no son del pasado”.

Fue allí que desplegó su cartel diciendo: “El único momento en que bajó el delito y la violencia en Santa Fe de manera considerable. Fue entre el 2015 y el 2019”.

Lewandowski finalizó su último minuto leyendo una conversación que aseveró fue realizada por Pullaro con un comisario: “Hoy está la lista de los habilitados para rendir el concurso. ¿Sabés quién va a ser el presidente del jurado? Yo. Te vamos a dar las preguntas, como en la escuela. Así es como se arreglaban los ascensos en la policía. Esto no es un cuentito, no es ficción. Esto es real. Así no se maneja la provincia de Santa Fe”. Luego el candidato del gobernador Perotti hizo un bollo con el papel y lo tiró a un costado.