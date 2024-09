El municipio cruzó a concejales de la oposición por críticas al proyecto de tercerización del alumbrado público

"No hay transparencia"

El concejal Jorge Fernández, del bloque Justicialista, expresó su preocupación por la falta de transparencia en el proyecto. Fernández manifestó: “Nosotros tenemos una preocupación sobre las cuestiones técnicas y la desprolijidad que tiene el mensaje. Lo que más nos preocupa es que no hay transparencia, ese estado de sospecha que hay sobre este intento de licitar el sistema de mantenimiento y refuncionalización del parque lumínico de la Ciudad de Santa Fe”.

El edil deslizó que el proceso podría estar beneficiando a una empresa en particular. “A mí me preocupa una cosa que está un poquito más allá. Es si acaso este pliego, este intento de tercerizar no está beneficiando a alguien en particular. Lo cual sería muy grave, muy grave".

Y disparó: "Esperemos que aquí no haya ninguna devolución de favores, esperemos que no haya nadie en particular que se vea beneficiado en una licitación pública que debe ser absolutamente transparente”.

Fernández también cuestionó la relación entre el proyecto y la empresa que actualmente realiza una prueba piloto en la ciudad. “Se menciona la ciudad autónoma de Buenos Aires, Rosario, Vicente López y San Isidro, que son justamente las ciudades donde la empresa que hoy está haciendo la prueba piloto cumple funciones. ¿Cómo quieren que no sospechemos? Que esto podría estar dirigido a que esa empresa sea la ganadora de la licitación pública”, indicó.

El concejal advirtió que una situación así sería “de extrema gravedad institucional” y pidió que se esclarezcan las sospechas: “Queremos que nos expliquen y nos dejen claro que aquí no hay ‘gato encerrado’. Nada más. Que no hay gato encerrado, que tampoco hay amigos del gato, que no hay socios del gato, que no hay empresas amigas del gato, que no hay aliados del gato, que no hay negocios del gato atrás de esto”.

Respuesta de la Municipalidad

El Secretario de Gestión Urbana Ambiental, Guillermo Ferrero, respondió a las críticas planteadas por Fernández y otros concejales. Ferrero aseguró que la administración municipal está comprometida con la transparencia del proceso y se comprometió a proporcionar toda la información requerida.

“Sí, por supuesto que vamos a acercar toda la información al Concejo. Creo que es parte de la democracia también”, afirmó Ferrero en declaraciones al programa "DE 10", que se emite por "LT10".

El funcionario explicó que el proyecto busca una refuncionalización completa del alumbrado en 80 barrios en los primeros seis meses, seguida de un mantenimiento integral durante cinco años. “Nuestro objetivo es que las calles y espacios verdes de la ciudad estén iluminados, que es lo que los vecinos quieren. Vemos que no estamos logrando el objetivo que nos pidió el Intendente”, detalló.

Ferrero enfatizó que el proceso de tercerización no implica una privatización total del servicio, ya que el control seguirá en manos del municipio. “Algunos medios de comunicación hablan de la privatización. Acá en realidad lo que se está haciendo es una refuncionalización y mantenimiento por parte de una empresa. Nosotros desde el municipio seguimos con el control, la Dape va a controlar y va a verificar los reclamos que seguirán siendo en el 0800 de la municipalidad”, explicó.

"Las sospechas son absurdas"

En cuanto a las sospechas sobre el proceso de licitación, Ferrero consideró las críticas de Fernández como infundadas. "Me parece totalmente absurdo. Estamos tratando justamente de hacer un pliego, una licitación, en donde el Concejo tendrá que también opinar”, señaló.

Además, subrayó que hay entre 10 y 12 empresas en el país que podrían participar en el proceso, lo que garantizaría una competencia justa y precios competitivos.

"Nosotros hemos puesto también un requisito fundamental que es que uno de los antecedentes para poder presentarse tiene que ser que tengan experiencia de al menos de mantenimiento de 20.000 luminarias. Porque queremos traer a alguna empresa que efectivamente sepa de lo que trata esto. Y son más de diez o doce empresas en el país que están en condiciones de presentarse, por lo cual también para nosotros es muy positivo porque va a haber una competencia para que eso también pueda reflejarse en el precio y poder tener precios más competitivos".

Dudas de concejalas justicialistas

Las concejalas Jorgelina Mudallel y Violeta Quiroz también manifestaron sus preocupaciones sobre el proyecto. Mudallel expresó: “Tenemos muchas dudas, demasiadas, queremos que sean resueltas. Queremos un estado de situación, saber si en tres meses la prueba piloto tuvo resultados favorables. Queremos saber el costo y el beneficio de tercerizar el servicio. Si verdaderamente conviene, si no es mejor poner ese presupuesto en la DAPE y hacer que el servicio funcione con los empleados municipales”.

En la misma línea que Fernández, Mudallel puso sospechas en la litiación: “No queremos ser parte de ninguna cosa rara. Queremos saber si esa licitación es real o si está hecha para una empresa específica. Realmente la DAPE no tiene materiales para trabajar o se planificó para que llegue el momento de contratar un privado que se encargue de la luminaria en la ciudad. Queremos respuestas”.

Por su parte, Violeta Quiroz expresó: “Hay que hacer un análisis exhaustivo y responsable del mensaje que presenta. En la experiencia piloto, el ejecutivo municipal dijo que el 45% de la ciudad estaba en malas condiciones. En el nuevo mensaje dice lo mismo, el 45%. O sea que la experiencia piloto, según esa afirmación, fracasó”.

Quiroz también criticó la tendencia a tercerizar servicios esenciales y cuestionó la exclusión de empresas locales del proceso: “Ya está tercerizada la recolección de residuos, ya está tercerizado el estacionamiento medido, ahora se va a tercerizar el alumbrado público. O sea que el municipio parece que no está capacitado para cumplir con los servicios esenciales para los vecinos y vecinas de la ciudad de Santa Fe”.

Además, sugirió que la tercerización podría ser una oportunidad para contratar personal local: “En el pliego se establecen ciertos requisitos que parecen excluir a empresas santafesinas o cooperativas. Sabemos que estamos viviendo una crisis económica inmensa debido a la mala gestión del gobierno nacional y pienso que sería un buen recurso contratar personal santafesino si se quiere hacer la tercerización”.