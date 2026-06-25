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El municipio de Santa Fe refuerza la asistencia a unas 150 personas en situación de calle ante las bajas temperaturas

Las recorridas nocturnas se intensificaron durante los últimos días de bajas temperaturas. Actualmente, unas 150 personas reciben algún tipo de asistencia, mientras que entre 50 y 60 se alojan cada noche en el parador municipal.

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

25 de junio 2026 · 15:40hs
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Aumento la asistencia para personas en situación de calle

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Aumento la asistencia para personas en situación de calle

Ante la llegada de las jornadas más frías del año, la Municipalidad de Santa Fe reforzó los operativos de asistencia destinados a personas en situación de calle.

El dispositivo incluye recorridas nocturnas, entrega de viandas y el funcionamiento permanente del parador municipal, donde actualmente se alojan entre 50 y 60 personas por noche.

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El secretario de Políticas Sociales, Hugo Marchetti, explicó que el trabajo se mantiene durante todo el año, aunque en los últimos días se intensificó debido a las bajas temperaturas. "Seguimos como lo venimos haciendo durante todo el año, simplemente que en estas noches que han sido un poco más intensas por el frío reforzamos el monitoreo y la asistencia en calle", señaló.

Según detalló el funcionario, además de la atención en el parador, el municipio realizó dos recorridas nocturnas en las que se distribuyeron alrededor de 100 viandas entre personas que permanecen en la vía pública. En total, se estima que unas 150 personas reciben asistencia diaria a través de los distintos dispositivos municipales.

Marchetti remarcó que el principal objetivo es lograr que las personas acepten alojarse en el parador, ya que consideran que es la alternativa más segura frente a las bajas temperaturas. "Más allá de la asistencia en calle, el verdadero reaseguro de que la persona esté en mejores condiciones es el refugio", sostuvo.

Además, destacó que la apertura permanente del parador permitió avanzar en procesos de situacion social más profundos. En ese sentido, indicó que algunas personas lograron abandonar la situación de calle tras recomponer vínculos familiares. Sin embargo, advirtió que continúan apareciendo nuevos casos.

Crece la preocupación por mujeres en situación de calle

El funcionario también reconoció que en las últimas semanas se detectó una mayor presencia de mujeres atravesando situaciones de extrema vulnerabilidad. Para abordar estos casos, el municipio trabaja de manera articulada con organizaciones e instituciones especializadas.

"Hemos notado algunas situaciones de mujeres en situación de calle que tuvimos que atender a través de los dispositivos que tenemos conveniados con asociaciones que trabajan este tema", explicó.

Entre los casos recientes mencionó el de una mujer adulta mayor que quedó expuesta a esta situación tras un desalojo. Para Marchetti, estos episodios reflejan el impacto del contexto económico y social actual. "La situación económica no mejora y la situación social está planteando condiciones muy difíciles", afirmó.

Por último, destacó que la respuesta municipal va más allá de la asistencia alimentaria y contempla la intervención de equipos interdisciplinarios. "No es solamente una asistencia alimentaria, intervienen otros profesionales y se han reforzado los recursos destinados a esta atención", concluyó.

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