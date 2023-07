El noroeste de Santa Fe todavía sufre la sequía: los animales se caen y los productores piden que regresen los camiones con agua

"Toda la zona de la Cuña Boscosa, hasta el último punto que es Los Amores, está afectada todavía con la sequía. En estos últimos días comenzaron a caerse los animales, es muy triste lo que se está viviendo, por eso comencé a compartir imágenes, para ver si de este modo podemos visibilizar lo que pasa, y que las autoridades sepan, porque algunos creen que la sequía acá terminó, ya está. Hace dos meses ya nos retiraron los camiones con los que la provincia estaba transportando el agua y ahora los productores se la están arreglando solos, ya no saben qué hacer. Algunos dicen, «ya dejo que se me mueran los animales porque no puedo más, no tengo más plata, no puedo vender más porque mis animales están muy flacos y no me dan nada, y tampoco quieren comprarlos»", reveló Arce.

sequía productores animales (1).jpg

La fauna en el norte provincial está transitando un lamentable estado de salud: "Hay animales que no pueden parir, publiqué una foto donde una vaquilla estaba pariendo y el ternero se quedó atracado, no pudo salir, murió la vaquilla y salvaron al ternero. Pero si la mamá no le da la leche no va a vivir. Es muy lamentable, no hay pasto, no hay nada. Lo que está haciendo la gente para darle algo de fibra a estos es cortar ramas tiernas de los árboles porque ya no tiene para comprar rollos de alimento. La provincia dejó de asistir a los productores. Como que se paró todo con un chaparrón de 20 ml, estamos sin asistencia de autoridades provinciales, departamentales". Y agregó: "A cada familia se le caen una o dos vacas, otros tratan de levantarlas con sogas porque una vez que están en el suelo es imposible ponerlas en pie porque ya no tienen más fuerzas".

•LEER MÁS: El FMI estima que, por el impacto de la sequía, la Argentina caerá 2,5% en 2023 y sufrirá una inflación del 120%

Hace algunos días, incluso los productores hicieron una carta exponiendo su situación. Fue enviada a la Sociedad Rural de Vera, también a autoridades departamentales y comunales; pero sin obtener respuesta al pedido de auxilio.

sequía productores animales.jpg

Arce, explicó: "Un productor mensualmente está gastando $32.000 en un rollo para darle a las vacas, y no todas, sino a las más flacas. Compra diariamente tres bolsas de alimento que valen $2.500 cada uno. Incluido el acarreo de agua hasta su campo, que sale $10.000 para su traslado de todos los días; la comuna lo único que le presta es un tacho de 4.000 o 5.000 litros, pero el gasto de combustible también significa $10.000 diarios. Y los productores que no tienen sus medios propios para acarrear tienen que contratar día por medio un camión que sale $40.000. Es inaguantable esto ya". Si se hace el cálculo, un productor gasta alrededor de $1.457.000 al mes para hacerle frente a la sequía e impedir que sus animales se mueran.

Arce aseveró que desde la asociación están haciendo un relevamiento de la cantidad de animales que murieron, tanto los que pertenecen a esta organización como los que no están asociados. A su vez, un técnico veterinario del Inta los está ayudando y asesorando. Aseguró que hay "mucha más mortandad ahora que antes".

sequía productores animales (2).jpg

"Cuando recorrés el campo tenés que hacer de psicóloga, llorar con ellos, compartir la angustia que tienen, no sabés qué hacer. Hay productores que van a perder todo, se van a quedar sin nada ¿Qué van a hacer el día de mañana? Porque hay personas que producen y viven de eso y no sabe hacer otra actividad, dónde van a ir, qué harán", lamentó la presidenta de la asociación.

La única solución a corto plazo que están realizando algunos productores es vender todos los días un chivo, ya que actualmente "no están sufriendo la sequía, están gordos". Con ese dinero compran una bolsa de alimento.

sequía productores animales (3).jpg

Aseguró que las lluvias en esa zona fueron "minúsculas, escasas, no hubo nada". "Los campos son tierra, es desesperante. Los animales levantan la cabeza y rumian la rama que pueden cortar, pero otra cosa no tienen porque ya agotaron los cardos. Hay terneros que hoy en día se están muriendo por el mio-mío, una planta que los mata rápido, es lo que brota primero si hay un poquito de humedad", reveló Arce.

•LEER MÁS: Europa con temperaturas de más de 50 °C: ¿Puede pasar lo mismo en Santa Fe?