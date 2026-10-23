Crecida del Paraná: Reconquista declaró la emergencia hídrica y el río quedó al borde del nivel de evacuación

El río llegó a los 5,22 metros en Puerto Reconquista y quedó a ocho centímetros de la marca de evacuación. El INA prevé que podría alcanzar ese umbral desde este sábado y proyecta que la altura continúe en ascenso durante los próximos días.

Emergencia hídrica. Reconquista declaró la emergencia por la crecida del río Paraná que llegó a 5,22 metros.

La crecida del río Paraná mantiene en alerta a Reconquista, donde el Municipio declaró la emergencia hídrica ante la posibilidad de que el nivel del agua supere la marca de evacuación. Este viernes 23 de octubre, la altura llegó a los 5,22 metros en Puerto Reconquista , a solo ocho centímetros del umbral establecido en 5,30 metros.

En su último informe, el Instituto Nacional del Agua (INA) advirtió que el río podría aproximarse o superar ese nivel a partir de este sábado 24 de octubre. Además, anticipó que las lluvias previstas en distintos sectores de la cuenca podrían prolongar la crecida durante los próximos días.

La emergencia fue anunciada el jueves por el intendente Enrique Vallejos, durante una reunión de la Junta de Protección Civil realizada en el cuartel de Bomberos Voluntarios. Desde entonces, los equipos municipales y provinciales coordinan tareas preventivas para responder ante un eventual avance del agua.

Los sectores más expuestos a la crecida

La atención está puesta especialmente en Puerto Reconquista, donde viven unas 2.500 personas, y en Callejón de la Cortada, donde residen 347 familias. Ambos sectores se encuentran en la zona de valle de inundación del arroyo El Rey, entre Reconquista y Avellaneda.

El avance del agua ya ocupa una parte importante de esa zona baja, mientras que la ruta de acceso al puerto aparece como uno de los principales corredores de circulación que permanecen disponibles.

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Al momento de los últimos reportes municipales, no se habían registrado evacuaciones. Sin embargo, las autoridades mantienen el monitoreo del nivel del río y los trabajos de prevención ante la posibilidad de que la situación se agrave.

El INA proyecta que el Paraná seguirá en ascenso

Las proyecciones del INA difundidas el 20 de octubre estimaron que el río podría llegar a los 5,69 metros el 27 de octubre y alcanzar los 5,79 metros el 3 de noviembre, valores que superarían la marca de evacuación de Reconquista.

Se trata de pronósticos sujetos a actualización, ya que la evolución de la crecida depende, entre otros factores, de las precipitaciones y del volumen de agua que continúa desplazándose por la cuenca.

El organismo también advirtió sobre la posibilidad de lluvias moderadas a abundantes durante los próximos siete días en distintas regiones, entre ellas el Alto Paraná, el Iguazú y el río Uruguay. Estas precipitaciones podrían incrementar los aportes de agua y extender la duración de la crecida.

Refuerzan las defensas y mantienen las bombas en funcionamiento

Mientras se monitorea la evolución del Paraná, el Municipio refuerza las defensas en Puerto Reconquista y mantiene en funcionamiento dos bombas destinadas a extraer agua que se filtra en el área protegida. El objetivo es reducir el ingreso de agua y preservar las viviendas ubicadas dentro del sector defendido.

Las tareas forman parte del operativo preventivo coordinado con Protección Civil provincial. También participan instituciones y voluntarios que colaboran con el llenado de bolsas de arena, la asistencia a animales y la recepción de donaciones.

Quienes deseen colaborar pueden acercar ropa, elementos de limpieza y otros artículos al Galpón de la Estación, ubicado en Roca y Lovato, donde funciona el centro de recepción de donaciones coordinado por la Secretaría de Desarrollo Humano municipal.

El intendente Vallejos señaló, además, que los escenarios vinculados al fenómeno de El Niño mantienen la preocupación por una posible continuidad de las condiciones hídricas adversas durante los próximos meses.

Con el río a pocos centímetros del nivel de evacuación y pronósticos que anticipan nuevas subas, Reconquista sostiene el estado de alerta y las medidas preventivas para proteger a las familias de las zonas más expuestas.