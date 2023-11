El Paraná en Santa Fe quedó a 38 centímetros del nivel de alerta y se complica la situación en la Vuelta del Paraguayo

La situación más comprometida es la que vivencian a diario los vecinos de la Vuelta del Paraguayo, dentro del distrito costero Alto Verde. El agua ya llegó a sus puertas en varios casos, reclaman que no fueron escuchados por la Municipalidad para una mayor asistencia y ya se armaron por su cuenta los bolseados de arena para contener el desastre. "Cada familia encuentra la solución que puede", exclamaron.

alto verde 2 vuelta del paraguayo.jpg La Vuelta del Paraguayo con las casas amenazadas por la crecida del río.

María, una vecina de la Vuelta del Paraguayo, en diálogo con LT10 se pronunció sobre la desesperante situación que les toca vivir: "Estoy abandonada por el municipio totalmente, porque en otros gobiernos si bien no hemos tenido la ayuda que uno necesita, por lo menos hicieron un bolseado en el camino para que uno no quede totalmente aislado y esta vez parecería que solo tienen orden de proteger el camino".

"Yo pedí puntualmente arena para hacer el bolseado, reclamando dos o tres veces para que me la pudieran traer. Las dejaron a unos 100 metros de mi casa pero no me quedó otra que cargarla por mis propios medios", continuó.

Hoy los más perjudicados son los vecinos de La Vuelta del Paraguayo y lo que es el paraje La Boca en pleno Alto Verde. Allí hay un puente peatonal que los vecinos denominan "Corte Grande" hoy ya está a punto de cortarse el camino. Hay personas que a través de una bomba están desagotando el camino para que aguante y pueda pasar el colectivo.

María postuló en disconformidad con el municipio: "He escuchado a un funcionario municipal diciendo a los medios que la situación en la Vuelta del Paraguayo estaba controlada y que ya tenían solución para esas familias cuando no es así. No se les dio nada y cada familia está buscando la solución como puede".

Sobre la realidad de los vecinos que se encuentran en diversos puntos de Alto Verde, la vecina indicó: "Hay mucha incertidumbre de donde van a ir las personas que se tienen que evacuar por lo que muchos se han trasladado con los parientes que están un poquito más alto, pero esto se va a seguir complicando y no se le dan respuestas a las familias. Se toma en cuenta como que el barrio finaliza donde está la capilla, pero de ahí para adentro hay familias que están totalmente aisladas que no se les ayudó en nada como nosotros. No tienen asistencia desde que empezó a crecer el río".