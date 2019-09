El pedido de las madres de las víctimas, "toda Santa Fe debería estar acá y no tener miedo"

Otra vez Santa Fe pidió justicia con una multitudinaria marcha que se concentró en la plaza 25 de Mayo, frente a la Casa de Gobierno. En esta oportunidad, miles de santafesinos acompañaron a los familiares de Maximiliano Olmos, el joven asesinado la semana pasada en las calles de barrio Mariano Comas, asesinado para robarle su moto.

Además de familiares, amigos y conocidos del joven y de ciudadanía en general, vecinos autoconvocados, vecinalistas, asociaciones de la ciudad de Rosario, taxistas e integrantes de la asociación de familiares de víctimas de la inseguridad, dijeron presente.

En declaraciones a la prensa, la mamá de Julio Cabal, y por quien también se realizó una marcha la semana pasada manifestó: “Hubiera dado cualquier cosa por no tener que estar en este lugar, fui criticada porque el hecho de mi hijo pasó en el centro, pero no es solo la zona céntrica, es toda la ciudad la que está inmersa en la violencia e inseguridad. Es por eso que yo quiero que todos por igual estemos acá, somos uno solo”.

Por otra parte María Inés Massino también dijo: “Somos 70 mamás que estamos acá y a quienes nos mataron a nuestros hijos. Yo no entiendo porque hay tan poca gente. Yo creo que Santa Fe entera debiera de estar acá, pero debe ser que no acompañan porque no tienen miedo”. Pero pese a ello fue muy sincera y manifestó: “Debo decir que me siento muy acompañada”.

Azucena, mamá de Maxi Olmos aseguró: “Estoy muy contenida con todos los familiares que han perdido un ser querido. Nunca pensé en estar de este lado, siempre veía los casos por la televisión o escuchaba lo que pasaba y pensaba cómo destruyen una familia. A mi hijo no me lo devuelve nadie pero yo lo único que quiero es justicia, quiero que se cumplan las leyes como debe ser por el asesinato de mi hijo”.

Otra de quienes estuvo en el lugar es María, la mamá de Diego Román, el nene de 12 años muerto en la ciudad de Recreo en el mes de julio pasado y por el cual aún no hay detenidos y muchas dudas en la investigación. “Hoy vengo a pedir por la paz eterna para mi hijo y ahora me preparo para ir en busca de sus asesinos. Mi hijo fue un día a la escuela y jamás volvió. Apareció asesinado en un campo de una manera cruel. Solo tenía 12 años y nos quitaron un pedazo del alma. Él va a ser eterno y ahora Recreo tiene un asesino suelto, que la Justicia se apure porque hoy fue Diego pero hay muchos chicos que juegan en esas canchitas”.

En cuanto al accionar judicial dijo: “Se equivocaron totalmente en la investigación. Están haciendo los trabajos hoy cuando lo tendrían que haber hecho en su momento. La lluvia se pudo llevar algunas pruebas pero otras quedan y me aferré a Dios y a mi hijo y sé que al asesino lo vamos a encontrar”.