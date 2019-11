El Plan Abre sigue transformando la vida de las familias en Coronel Dorrego

En junio de 2018, los equipos del gobierno de Santa Fe, comenzaron a visitar a cada una de las familias del barrio, ubicado en el noroeste de la ciudad, y a conocer la situación particular a través de una entrevista personal.

De esta manera se relevaron situaciones particulares caso por caso, detectando necesidades vinculadas a seguridad social, documentación, educación y capacitación laboral, salud, seguridad alimentaria, cultura y deporte, convivencia y paz social; violencia.

A partir de esas recorridas, se comenzaron a articular de manera concreta soluciones precisas, a medida de cada necesidad familiar y, por estos días, se empezaron a ver los primeros resultado del trabajo con experiencias exitosas.

Al respecto el ministro de Desarrollo Social, Jorge Alvarez, sostuvo que es fundamental el trabajo coordinado con las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales en Coronel Dorrego. Y destacó que “la importancia estratégica que tiene estar instalados en el territorio, no se trata solamente de golpear una puerta para hacer una encuesta, si no de estar comprometidos con las familias y ver cuáles son verdaderamente sus necesidades, constatar si efectivamente acceden a los servicios públicos del Estado provincial y municipal, para evaluar que medidas podemos adoptar para garantizarles sus derechos.”

Alvarez señaló también que “los relevamiento del Abre Familia, nos permitir elaborar un fuerte diagnostico de la situación de cada familia en el barrio, para que la intervención que se planifique de ahora en más en ese territorio pueda contar con nuevos elementos de gran relevancia.”

Por su parte el Subsecretario de Plan Abre, Mariano Granato, afirmó: “con esta estrategia de intervención en el marco del Plan Abre, abordamos el territorio en toda su complejidad, analizarlo a partir de datos objetivos de la realidad y no solo desde una dimensión geográfica para, fundamentalmente, comprender el entramado de relaciones sociales y familiares que se producen en el barrio.”

UN EJEMPLO CONCRETO

Beatriz, vive en el barrio con su familia, y concurrió junto a ellos, citada para el operativo de asesoramiento integral organizado por el ABRE Familia en El Alero, el día que asesoraba en cuestiones legales.

En esa oportunidad manifestó su angustia por no contar con DNI, desconociendo el estado de su trámite, iniciado varios años atrás. A partir de esa instancia, el Estado la acompañó en el trámite judicial de Inscripción Tardía de Nacimiento, expediente que se había iniciado hace más de diez años, con actuaciones que se archivaban y se desarchivaban.

El equipo de la mesa de gestión barrial comenzó a realizar, al igual que se hace en cada una de las intervenciones integrales con cada una de las familias del Plan Abre.

A partir de este acompañamiento sistemático se pudo lograr la sentencia para su inscripción en el Registro Civil y a los pocos meses su documento nacional de identidad.

Además se rectificaron las partidas de nacimiento de sus tres hijos para poder acreditar el vínculo, condición indispensable para tramitar la Asignación Universal por Hijo ante la ANSES, beneficio al que pudo acceder en septiembre de este año.

Paralelamente al acompañamiento en todos estos trámites judiciales y administrativos, dada las condiciones habitacionales en las que vivía, fue priorizada para una intervención habitacional del ABRE Familia.

Su casa constaba de una sola habitación constituida de material, piso de tierra y techo de chapa en deterioro, donde se disponía la cocina y el dormitorio de los cinco integrantes del grupo familiar, en notables condiciones de hacinamiento, que afectaba incluso la salud del menor de sus hijos. El baño se encontraba en el exterior de la vivienda, constituido de chapa y un sanitario. El agua y la luz eléctrica provenían de la vivienda de uno de sus vecinos.

Durante tres meses el equipo de arquitectos del Ministerio de Desarrollo Social, a través del Plan Abre, trabajó en mejoramiento habitacional que consistió en una ampliación de la vivienda, contando hoy con dos dormitorios, cocina comedor, baño instalado y patio. La obra se terminó en el mes de agosto de 2019.

Además, se trabajo para poder gestionarle la instalación de un medidor de la EPE con tarifa social, y en ASSA para facilitar la conexión domiciliaria a la red de agua.

En el mes de setiembre, el equipo del Plan Abre la asesoró para la inscripción en el sorteo del Programa Mejor Hogar del Ministerio del Interior de la Nación, saliendo favorecida para la compra de materiales. Los mismo serán destinados a cerramientos de tapiales, vereda interna y puerta de ingreso a la vivienda, siempre con el asesoramiento técnico permanente de los profesionales del Desarrollo Social.

En la actualidad el programa mantiene una relación constante de acompañamiento a la familia, asesorándola en los beneficios sociales a los que pueda acceder; garrafa social, créditos ANSES, como así también en otros ámbitos de inclusión: educativos, recreativos, culturales, etc.

EL RELEVAMIENTO

La información obtenida en la primera visita es procesada y analizada rápidamente por una mesa de trabajo de cada ciudad, donde los equipos del gobierno de Santa Fe junto a cada municipio derivan casos de emergencia a las áreas pertinentes.

Se organizan controles de salud, operativos de vacunación, documentación, capacitaciones, orientaciones y reinscripciones escolares, talleres, empadronamientos para asignaciones familiares y toda otra herramienta disponible. En definitiva, se enfocan los recursos con el objetivo de garantizar derechos allí donde más se necesitan.

PLAN ABRE FAMILIAS

El objetivo del programa consiste en facilitar el acceso a la protección social, fortalecer el tejido social haciendo eje en las familias.

Abre Familia plantea una estrategia de abordaje particularizado, enfocado en cada núcleo familiar que habita en barrios del Plan Abre.

La iniciativa surge de la necesidad de innovar en el enfoque social para centrarlo en las realidades particulares de cada familia, desde una clave de derechos.

El programa está enfocado en cada familia, particularmente en los barrios más vulnerables de Rosario, Santa Fe, Villa Gobernador Gálvez, Santo Tomé y Pérez.