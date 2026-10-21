Se viene la última jornada en el Torneo Regional del Litoral

El cierre de la fase regular del interuniones litoraleño, tendrá a Santa Fe Rugby visitando a Old Resian en Granfield, y CRAI recibiendo a Estudiantes en la autopista.

Están todos los pasajeros de las semifinales del Torneo Regional del Litoral definidos. Duendes, Estudiantes, Santa Fe Rugby y Jockey Club de Rosario son los cuatro elencos que competirán por el título del interuniones. En la última fecha de este sábado 24 de octubre se conocerán los puestos definitivos de la tabla de posiciones para conformar las llaves de las semifinales. En el caso de Santa Fe Rugby visitará a Old Resian en Grandfield, y CRAI recibirá en la autopista a Estudiantes de Paraná en un cotejo con mucha historia.

Se juega la última fecha del Regional del Litoral

A las 15, en la Quinta, Universitario de Rosario recibirá a Jockey Club de Rosario con el control de Carlos Poggi. Por su parte, a las 16, a la vera de la autopista, CRAI será anfitrión de Estudiantes de Paraná con el control del santafesino Joaquín Zapata. En Grandfield, en el barrio de Fisherton, Santa Fe Rugby Club visitará a Old Resian con el referato de Juan Vega. En la Tortuguita, el Paraná Rowing Club jugará con Gimnasia y Esgrima de Rosario con el control del santafesino Exequiel Adrover. En el departamento General López, Jockey Club de Venado Tuerto jugará con Duendes bajo el seguimiento del rosarino Bruno Masetti.

Las posiciones se encuentran del siguiente modo: Duendes 61, Estudiantes 60, Santa Fe Rugby y Jockey Club de Rosario 57; Gimnasia y Esgrima de Rosario 50, CRAI 46, Paraná Rowing 44, Universitario de Rosario 38, Old Resian 28 y Jockey Club de Venado Tuerto 18.

Es importante destacar que los máximos tryman del certamen tienen a Iñaki Carreras como máximo anotador con 13 ensayos, lo sigue Alejo Pereira Tuzy de Jockey Club de Rosario con 13, Agustín la Pocha Foradini tiene 11, Matías Negroni de Duendes 10, y Mateo Fauda de CRAI 10.

En relación a los máximos anotadores, Aquiles Bourdín del Paraná Rowing Club acumula 150, lo sigue el Chino Santiago Mendicino de Santa Fe Rugby con 146, Giuliano Francescangeli de Duendes con 137, Pedro González Fresneda de Universitario de Rosario con 126 y Ramiro Picotto de Gimnasia y Esgrima de Rosario con 115.

CRAI jugará en su predio de la autopista frente a Estudiantes de Paraná.

En el segundo estamento del Regional

En cuanto a la quinta fecha de la Segunda División, en la copa de Oro, es importante señalar que ya están clasificados a las semifinales Alma Juniors de Esperanza, CRAR de Rafaela y Universitario de Santa Fe, mientras que hay un cupo que resta definir entre Logaritmo, Caranchos y Provincial de Rosario, de allí la importancia de la última jornada a disputarse este sábado 24 de octubre.

Por la copa de Oro, a las 16, en el polideportivo de la ruta provincial 70, Alma Juniors de Esperanza recibirá a Provincial de Rosario con el control de Facundo Gorla, y en barrio las Delicias, se producirá el choque entre santafesinos, ya que Universitario jugará frente al CRAR de Rafaela con el arbitraje del santafesino Javier Villalba. En Ibarlucea, Logaritmo se cruzará con Caranchos con el referato del rosarino Federico Longobardi.

Las posiciones se encuentran así: Alma Juniors 17, CRAR 14, Universitario 13, Logaritmo 7, Caranchos y Provincial 6. En la próxima fecha se medirán: Alma Juniors con Provincial, Logaritmo con Caranchos y Universitario con CRAR.

En la copa de Plata, a las 16, en el departamento General López, La Salle Jobson visitará a Los Pampas de Rufino con el referato del rosarino Pablo Solari, y en el norte de la provincia de Buenos Aires, Cha Roga Club visitará a Regatas & Belgrano de San Nicolás con el control de Pablo Martínez. En el quincho de la ruta 18, en Sauce Montrull, Tilcara lo hará con Gimnasia de Pergamino con el arbitraje del entrerriano Fernando Sánchez.

La tabla de posiciones está de la siguiente manera: La Salle Jobson 15, Los Pampas y Gimnasia de Pergamino 12, Tilcara 10, Cha Roga Club 9, Regatas & Belgrano de San Nicolás 6.