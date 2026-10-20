El otro aspecto relevante que recuperó Unión en la igualdad contra Riestra

Más allá del empate en el Guillermo Laza ante Riestra, en Unión volvió una señal positiva para recuperar confianza en la recta final

En medio de un presente futbolístico que venía acumulando golpes, Unión encontró ante Riestra un aspecto que no resulta menor: volvió a mantener su arco en cero. El empate en el estadio Guillermo Laza no alcanzó para cortar la necesidad de sumar de a tres, pero sí le permitió recuperar una fortaleza que había perdido hacía tiempo.

Unión llevaba 19 encuentros consecutivos recibiendo goles y por eso, el cero frente al Malevo representa un punto para rescatar en una igualdad que dejó sensaciones encontradas. El equipo necesitaba recuperarse después de cuatro derrotas consecutivas y, aunque no pudo volver a Santa Fe con una victoria, al menos logró dar una respuesta desde el aspecto defensivo.

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Unión dejó atrás también una sequía goleadora

La importancia también pasa por el contexto. En los últimos compromisos, Unión había mostrado dificultades para sostener sus planes de partido y los errores terminaron teniendo un peso determinante en los resultados. Ahora al menos, recuperó poder de fuego, porque hacía dos partidos que no marcaba. El último fue el que Marcelo Estigarribia le hizo a Independiente en la caída 2-1 en Santa Fe.

Con el de Tobías Rubio, Unión volvió al gol tras dos partidos.

Por eso, la conquista de Tobías Rubio, justó en su debut como titular, destraba otro tema que tenía intranquilo al mundo rojiblanco. Porque en su momento la alta efectividad maquillaba la fragilidad atrás. Cuando se cortó llegó el bache. El desafío ahora será darle continuidad a esa recuperación. Mantener el arco en cero puede convertirse en una base para reconstruir la confianza, aunque el equipo todavía necesita mejorar en otras facetas para transformar las buenas señales en triunfos.

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En un momento en el que Madelón y sus jugadores necesitan respuestas, volver a sumar siempre es positivo por más que suena a poco, pero con gol tiene una connotación para encontrar impulso para lo que resta en busca de lo que ahora es la ilusión de llegar a los playoffs, por más que se dependa de otros.