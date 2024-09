El presidente de la Corte Suprema de Justicia Rafael Gutiérrez: "Quiero que se terminen las obras"

Al ser interpelado sobre el interés del gobernador de pasar las obras al Ejecutivo, el presidente de la Corte fue tajante y dijo: "Yo lo que quiero es que se terminen las obras, para la gente".

Tensión entre poderes

Sobre el pedido del Poder Judicial sobre un "esfuerzo" más del Gobierno provincial para que otorgue partidas de fondos adicionales para las obras, Pullaro afirmó: "El Poder Judicial nos pide un refuerzo de partidas por las obras de Tribunales. ¿Saben que el ritmo de ejecución que llevaba la Corte Suprema de sus obras era tan acelerado que en 6 meses gastó 107% de todo el presupuesto que tenía para el año? No me van a venir a apretar con que no tienen más presupuesto; en la Justicia tienen que tener una previsión presupuestaria, saber cómo van a ejecutar los recursos. Cumplo a rajatabla con la ley y, en función de lo que indica la ley, no le falta a ningún poder del estado un solo centavo”.

Pullaro deslizó que transfieran la obra al Ejecutivo

"Lo que les decimos es que si no están en condiciones de llevar adelante una ejecución al ritmo que tienen presupuestado transfieran la obra al poder Ejecutivo en función de los recursos que tiene y que va recaudando. Si te gastas lo que vas a ganar en un año en seis meses la responsabilidad ¿es de tu patrón o tuya? Yo no le voy a hacer gastar un peso más al Estado santafesino en ninguna de las áreas", subrayó.

A propósito de la situación de los 210 trabajadores paralizados en la obra frenada del palacio de Tribunales y la morgue judicial, Pullaro afirmó que "tienen que reclamar a quien le tienen que reclamar. No lo pueden hacer cargo al Ejecutivo. Vamos a sentarnos y vamos a hacer el esfuerzo para que ningún trabajador quede sin empleo".