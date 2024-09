Pullaro sobre las obras frenadas del Poder Judicial: "A mi no me van a apretar diciendo que no hay más presupuesto"

Sobre el pedido del Poder Judicial sobre un "esfuerzo" más del Gobierno provincial para que otorgue partidas de fondos adicionales para las obras, Pullaro afirmó: "El Poder Judicial nos pide un refuerzo de partidas por las obras de Tribunales. ¿Saben que el ritmo de ejecución que llevaba la Corte Suprema de sus obras era tan acelerado que en 6 meses gastó 107% de todo el presupuesto que tenía para el año? No me van a venir a apretar con que no tienen más presupuesto; en la Justicia tienen que tener una previsión presupuestaria, saber cómo van a ejecutar los recursos. Cumplo a rajatabla con la ley y, en función de lo que indica la ley, no le falta a ningún poder del estado un solo centavo”.