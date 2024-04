El puente Carretero avisó hace 10 meses: la cronología de un corte que pudo ser evitado

Decisiones que se podrían haber adoptado para evitar este desastre son varias, dada la supuesta "prioridad" que el año pasado Vialidad Nacional le había dado a la licitación de la obra madre a la cual los particulares tiempos de la política no acompañaron.

17 de junio de 2023, el día que se la grieta se divisó

Fue el 17 de junio de 2023 el día en el que se localizó una grieta en la calzada del Puente Carretero, a unos 25 metros del ingreso al puente del lado de Santa Fe, que alertó a quienes habitualmente utilizan el viaducto. En ese momento, desde Vialidad Nacional llevaron tranquilidad, advirtiendo que la situación "no era grave y no ameritaba una inmediata intervención". Al ser parte de la Ruta Nacional 11, el Carretero debía ser diagnosticado e intervenido por Vialidad Nacional.

grieta puente carretero.jpg Grieta en el puente Carretero.

grieta carretero.jpg

"No es grave ni amerita intervención"

Cuatro días después, desde el ente nacional explicaron a UNO lo que ellos mismos diagnosticaron sobre la rotura: "La gente se asusta, pero esto ya ha pasado anteriormente. La junta se ha gastado con el tiempo, es un puente que tiene más de 90 años, y el frío hace que se dilate y produce ese tipo de movimiento".

Desde el organismo explicaron que se debían realizar dos arreglos, uno más sencillo de relleno de la grieta y repavimentación, y un trabajo definitivo del apoyo que "llevaría más tiempo", según indicaron y el cual no fue puesto en marcha hasta que no quedó alternativa de cortar la circulación por el puente.

GRIETA PUENTE CARRETERO SANTO TOME VIGA TRANSITO PESADO.jpg

"Si hubiera peligro ya lo hubiésemos cortado. No hay una situación de riesgo inminente ahora, pero va a haber que hacer intervenciones para que esto no se profundice y se comprometa el tránsito de alguna manera", dijeron en ese entonces para concluir.

Por aquel entonces también se llamó a "reforzar los controles para respetar la limitación existente al paso del tránsito pesado por el puente". Cabe recordar que ya regía la prohibición de circulación de semirremolques, bateas y camiones con acoplados.

Estudios y trabajos provisorios

Hacia fines de junio, Vialidad emitía un nuevo comunicado en el que se comprometía a realizar un "estudio detallado" sobre la situación: "A la vista de los daños en una de las juntas Thormack, y del desnivel producido en un apoyo móvil, el 7º Distrito Santa Fe del organismo elevó la semana pasada a Sigma Puentes de Casa Central un estudio detallado de la situación para determinar las intervenciones a realizar de manera prioritaria, en forma inmediata y en el corto plazo, dado el alto tránsito y la importancia de la vinculación vial".

Carretero controles.jpg

El 29 de junio, Vialidad Nacional inició los estudios en los apoyos y juntas del Puente Carretero, sobre los cuales pesaban reparaciones que datan de la década de 1970. El 1 de julio finalizaron los estudios que verificaron la estabilidad de la estructura y ratificaron la necesidad de sostener la restricción de paso para el tránsito pesado. Además se definieron las obras provisorias a hacer para intervenir el puente a la espera de la obra madre.

Estos trabajos provisorios comenzaron el 6 de julio, cuando personal de Vialidad colocó espaciadores entre las estructuras, debajo de las juntas de la calzada, para limitar cualquier tipo de nuevo desplazamiento. La segunda intervención se realizó entre el 11 y el 20 de julio, en vacaciones de invierno, momento en el que se hizo un fresado de la calzada, a ambos lados de la junta deprimida, con una repavimentación de las dos manos que nivelara la diferencia de altura entre las estructuras.

RN 11 - PUENTE CARRETERO - PRIMEROS TRABAJOS DE FIJACION TERMINADOS - 6-... (1).jpg

Desde julio el Carretero quedó "a la espera" de las obras definitivas

A continuación, lo que mencionaron desde Vialidad Nacional sobre la "prioridad" que tendría la obra madre de reparación del puente: "Con estas acciones preventivas la estructura quedará resguardada hasta la ejecución de las obras definitivas sobre el apoyo, modalidad y contratación que evalúa con prioridad el área especialista en puentes de Casa Central de Vialidad Nacional".

Una advertencia clave

Desde esta frase transcurrieron nueve meses sin licitación ni trabajo alguno sobre el agrietado puente por el que pasan 33.000 vehículos por día en condiciones normales. Y probablemente los plazos se hubieran seguido estirando si no llegaba una advertencia clave de parte de un ingeniero de Vialidad Provincial que dio cuenta del agravamiento del problema.

Esta advertencia llegó el 18 de marzo de este año, cuando el ingeniero civil Guillermo Ferrando advirtió como diagnóstico que “si se termina de producir la rotura, se puede llegar a caer el tramo”. Y agregó: "Hay que poner más fichas y lograr que haya una definición a nivel de Vialidad Nacional para asignar el dinero y rápidamente dar intervención directa. En ingeniería cuando se empiezan a sumar los errores y las fallas normalmente terminan en un problema mucho más serio".

grieta puente carretero cerrado.jpg El puente Carretero permanecerá cerrado para el tránsito por tiempo indefinido para su reparación. UNO Santa Fe

Un día después de esta aseveración, Vialidad Nacional decidió incrementar la restricción de circulación sobre el Carretero a todo tipo de unidades de transporte de cargas durante las 24 horas del día. La nueva restricción comenzó a aplicarse la mañana del martes a partir de las 7, y abarcaba a vehículos con eje trasero dual, o de mayor porte, cargados o vacíos. Desde el municipio de Santo Tomé celebraron la medida en ese entonces, aunque afirmaron que "se debió tomar hace bastante tiempo".

Reclamos sucesivos

Horas siguientes, el diputado provincial Fabián Palo Oliver ingresó a la Cámara de Diputadas de la provincia un pedido para requerir información a Vialidad Nacional sobre la "real situación estructural del viaducto". Lo propio realizó el 21 de marzo el Concejo Municipal, solicitando información sobre el estado del puente Carretero y reclamando que el gobierno nacional envíe los fondos para su reparación.

El 22 de marzo, el Gobierno provincial le planteó al Ejecutivo Nacional la urgencia en atender la "grave" situación del Carretero con la voz del ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico: "Estamos seguros que si el Puente Carretero uniera Caba y Avellaneda ya estaría arreglado".

Además, el 26 de marzo se realizó un encuentro entre los intendentes de Santa Fe y Santo Tomé además de funcionarios provinciales para unificar el reclamo del arreglo del puente, en la cabecera santotomesina del enlace vial. El intendente de Santo Tomé, Miguel Weiss Ackerley, postuló al reclamo como "histórico" y llamó al "sentido común" de Nación para que se concrete el arreglo.

puente carretero poletti weiss ackerley.jpg Funcionarios locales y provinciales reunidos para unificar el reclamo del puente Carretero.

Nueve meses y 11 días después, corte total

A nueve meses y 11 días desde que quienes integraban el cuerpo de Vialidad Nacional en la anterior gestión presidencial hayan mencionado que la situación "no es grave y no amerita una inmediata intervención", desde el mismo cuerpo se determinó inhabilitar la circulación sobre el Puente Carretero para todo tipo de vehículos.

La medida se aplicó desde las cero horas del viernes 29 de marzo, quedando habilitado el viaducto exclusivamente para unidades de emergencias y seguridad, como así también con precaución de peatones, bicicletas y motovehículos. Esto trajo aparejado diagramar nuevos recorridos de colectivos de la Línea C azul, C verde y C negra; el levantamiento de las barreras del peaje que empalma autovía 19 con autopista Rosario - Santa Fe; y el maltraer que ya sufren santotomesinos y santafesinos para ir de una localidad a otra recorriendo hasta 15 kilómetros en un viaje.

puente carretero cerrado transito drone 1.jpg Imágenes del puente Carretero cerrado al tránsito vehicular desde el drone del UNO UNO Santa Fe

puente carretero cerrado drone 2.jpg Imágenes del puente Carretero cerrado al tránsito vehicular desde el drone del UNO UNO santa Fe

Minutos después de conocerse la drástica medida, Vialidad informó que sobre la calzada rota se instalaría un puente Bailey de unos 20 metros de largo, montándose por encima de la calzada del puente Carretero apoyando en los extremos sobre las dos pilas del viaducto que no presentan roturas, en voladizo por encima de la estructura. El enlace provisorio solo se planificó para uso exclusivo de colectivos del servicio de transporte público al momento que quede instalado.

Acceso a Santa Fe colapsado

El miércoles 3 de abril, primer día hábil desde el corte total en el Carretero, fue la primera prueba de fuego del operativo que consistió en organizar el ingreso de vehículos a Santa Fe desde autopista Rosario - Santa Fe. Pasadas las 7, desde el centro de monitoreo conjunto dispuesto a la altura del puente sobre el río Salado se registró el paso de entre 50 y 60 automóviles por minuto.

autopista cargada.jpg Tránsito muy congestionado en el ingreso a la ciudad de Santa Fe por autopista en el primer día tras el cierre del puente Carretero UNO Santa Fe

La policía de la provincia dispuso siete puestos de control en la zona situados en la circunvalación, a la altura de la última casa bomba antes de la autopista; en el puente Carretero, tanto del lado de Santa Fe como de Santo Tomé; en la Ruta 19; en el acceso norte y en la zona del peaje de Sauce Viejo.

El puente Bailey

Esa misma tarde, los camiones de traslado de los componentes del puente Bailey mencionado arribaron al campamento que Vialidad Nacional posee en La Guardia, en el cruce de Ruta Nacional 168 y Ruta Provincial 1. Otros equipos de montaje como una grúa especial se estacionaron en el patio interno de la sede del 7º Distrito Santa Fe, ubicado en 27 de Febrero y Salta.

Puente Bailey.jpg

El pasado jueves 4 de abril comenzó la ubicación de los componentes y equipos en la cabecera este del puente Carretero para la instalación del puente Bailey. Estiman que en el lapso de esta semana se culminará con la instalación del mismo para luego dar lugar a la obra madre de reparación del puente, la cual estiman un plazo no menor al de 60 días.

Este lapso de tiempo será el que santotomesinos y santafesinos deberán gastar más combustible, además de pasar tiempo en largas filas y viajes para llegar a destino, tiempo que los gobiernos de turno no solo no tuvieron en cuenta sino que lo perdió irresponsablemente, Mientras tanto, miles de santafesinos y santotomesinos sufren las consecuencias.

