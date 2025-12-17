Uno Santa Fe | Santa Fe | Puente Colgante

El Puente Colgante recuperará su brillo: cinco meses de trabajo para la iluminación de un símbolo de la ciudad

El intendente Juan Pablo Poletti confirmó que el objetivo es que el emblemático ícono santafesino esté plenamente iluminado para los Juegos Sudamericanos. La inversión supera los 114 mil dólares.

17 de diciembre 2025 · 19:06hs
Avanza la refuncionalización de la luminaria del Puente Colgante con una oferta presentada

Avanza la refuncionalización de la luminaria del Puente Colgante con una oferta presentada

La Municipalidad de Santa Fe dio un paso clave en el proceso de refuncionalización de la iluminación ornamental del Puente Colgante, con la presentación de una oferta en el marco de la licitación destinada a la adquisición de artefactos y equipamiento específico para la reposición de luminarias dañadas.

“Estimamos que más o menos en cinco meses el puente va a estar iluminado. Creemos que es necesario hacerlo ahora para que llegue para los Juegos Sudamericanos. El puente es es un ícono de la ciudad y hay que revalorizarlo”, expresó el intendente Juan Pablo Poletti.

Sistema de iluminación

El objetivo de la contratación es la compra de materiales compatibles con el sistema actualmente instalado en el puente, motivo por el cual el pliego establece de manera excluyente la provisión de luminarias e insumos de la marca Philips. Entre los elementos a adquirir se incluyen distintos modelos de luminarias ColorGraze, Color Blast y ReachElite IntelliHue Powercore, lentes específicos y dispositivos de control, fundamentales para restituir el funcionamiento integral del sistema de iluminación ornamental.

En esta instancia se presentó una única oferta, correspondiente a la empresa Post Ingeniería S.A., por un monto total de 114.360 dólares estadounidenses. De acuerdo con las condiciones de la licitación, la cotización podrá evaluarse considerando el tipo de cambio vendedor billete del Banco Nación del día anterior a la apertura de sobres.

Desde el municipio se remarcó que esta adquisición constituye la primera etapa del proceso de recuperación de la luminaria del Puente Colgante. En una segunda etapa, se avanzará con la correspondiente licitación para la ejecución de la mano de obra necesaria para la instalación de los nuevos artefactos.

La intervención busca dejar en óptimas condiciones y poner en valor uno de los principales emblemas de la ciudad, que durante años presentó dificultades en su sistema de iluminación, reforzando así la impronta urbana, turística y patrimonial de la capital provincial.

Puente Colgante iluminación licitación
