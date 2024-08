El radicalismo suma un nuevo proyecto para reformar la Constitución santafesina

Qué propone el proyecto

Un aspecto novedoso en el proyecto es que se mete con cuestiones económicas y administrativas que van en línea con el trazo central que imponen los tiempos que a nivel nacional marca la administración de Javier Milei. “Proponemos ,entre otros límites, ratios máximos de relación entre deuda, gasto y Producto Bruto. Buscamos un Estado que cumpla sus funciones de manera eficiente, y que cuya carga no pese sobre las espaldas de los contribuyentes”, describió el dirigente de la UCR.

Además, la iniciativa, que actualiza una presentada en su momento por el ex diputado provincial Santiago Mascheroni –justamente quien encabeza la comisión partidaria que analiza el tema–, propone limitar el acceso a la administración pública de familiares de los funcionarios políticos y propone el requisito de “ficha limpia” no solo para cargos electivos sino también para los no electivos.

También incorpora las autonomías municipales.

En cuanto a la durabilidad y posibilidad de repetir mandatos, el proyecto no reescribe el artículo respectivo –el 64– pero propone que sea incluido en la discusión. La idea, explicó Rosúa, es llegar a consensos en el tema. En cuanto a su posición personal, se manifestó a favor de que el gobernador pueda ser reelecto una vez y que se limite la posibilidad de repetir en cargos legislativos.

Anteriormente, otro radical, José Corral, había presentado un texto de reforma constitucional con la idea de discutirlo en el actual período. Además, hay iniciativas sobre reforma con estado parlamentario del bloque socialista y de Lucía De Ponti (Santa Fe sin Miedo).