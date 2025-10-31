El reclamo de Unión por los terrenos del corralón municipal: el intendente Poletti pidió "esperar el análisis legal"

El intendente de Santa Fe aseguró que el equipo jurídico y la Fiscalía municipal evalúan los antecedentes presentados por el Club Atlético Unión por el terreno donde funciona el Corralón Municipal

El intendente Juan Pablo Poletti se refirió al pedido formal del Club Atlético Unión para que se le restituyan los terrenos ubicados en Avenida Perón al 3800 , donde actualmente funciona el Corralón Municipal , y aseguró que la Municipalidad de Santa Fe analiza jurídicamente la documentación presentada por la agrupación “Siempre Unión”.

“ No nos vamos a adelantar a decir nada hasta no analizar la carpeta legalmente . El equipo jurídico y la Fiscalía municipal ya están trabajando en eso. Recibimos la documentación hace pocos días y recién se empezó a estudiar si corresponde o no corresponde”, explicó el intendente.

Poletti aclaró que, por el momento, no está en evaluación ceder los terrenos y subrayó que el espacio cumple un rol central en la estructura operativa del municipio:

“Ahí funciona el corazón de la maquinaria municipal, los talleres, la pintura, todo lo que hace al mantenimiento de la ciudad. Como intendente, voy a defender lo que es del municipio y de los santafesinos”, sostuvo.

El mandatario local también recordó que la provincia tuvo intervención en el proceso original, cuando se revocó la donación del predio en 1976.

Aspecto legal

“En ese momento, provincia fue la que dio el ‘ok’ para que se concretara la medida, pese a que los terrenos eran municipales. Eso también hay que analizarlo, porque si el terreno es mío, soy yo quien da el visto bueno. Por eso necesitamos estudiar bien todo el aspecto legal”, señaló.

Finalmente, Poletti indicó que la carpeta entregada por la agrupación no ingresó formalmente por Mesa de Entradas, aunque será incorporada al expediente para su revisión.

“Unión tiene todo el derecho a presentar lo que considere. Lo que se hizo fue una presentación informal, pero se estudiará y luego se verán los caminos legales correspondientes. Acá hay terrenos que son de los santafesinos, y eso debemos cuidarlo”, concluyó.

