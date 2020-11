Fuentes del gremio señalaron a UNO Santa Fe que la definición sindical sigue en pie, más allá de los deseos de los funcionarios provinciales. Desde Amsafé insistieron con que "no están dadas las condiciones epidemiológicas, sanitarias ya que sigue habiendo circulación comunitaria de Covid-19". Además, plantean que "las situaciones de las localidades no fueron analizadas" y que "no están garantizadas las Condiciones básicas de Infraestructura Escolar".

La ministra Cantero salió al cruce: "No se trata de clases presenciales, sino de breves encuentros en pequeños grupos para retirar los cuadernos que orientarán la tarea que sigue y al mismo tiempo, dar oportunidad de reencuentro de los estudiantes con sus compañeros y docentes”.

Una fuente sindical le dijo a este medio que el gobierno habla "de entregar cuadernillos que, en algunos casos, nunca llegaron a los establecimientos educativos".

Por otra parte, en la resolución del viernes Amsafé denuncia que el "el ministerio define un retorno a la presencialidad sin proveer de los elementos mínimos de higiene y seguridad".

La ministra respondió este lunes: "Pusimos siempre primero el cuidado de la salud y la necesaria preparación para la oportunidad de recuperar el vínculo presencial”

A pesar de la definición gremial, no se descarta que algunas escuelas oficiales abran sus puertas este martes.

"Son decisiones gremiales. Así como cuando hay paro, hay maestros que hacen paro y unos pocos que no lo hacen, eso puede pasar", comentó un referente gremial a UNO. En esa línea, dependerá de cada establecimiento escolar el retorno o no a la presencialidad a partir de este martes 1 de diciembre, definición que estará atada a la adhesión o no a la medida de fuerza definida y comunicada por Amsafé.

La titular de la cartera educativa de Santa Fe destaco: "Desde que se autorizaron los trabajos de infraestructura hemos distribuido $ 400.000.000 en reparaciones, autorizamos la compra de insumos COVID con los gastos de funcionamiento, asistimos a todos los establecimientos educativos con partidas para comprar e instalar los lavamanos requeridos por los protocolos educativos, asignamos recientemente partidas a todas las instituciones para la adquisición de termómetros".

Amsafé apuntó contra lo que considera "definiciones tomadas de manera unilateral por parte del gobierno provincial, desconociendo los acuerdos paritarios nacionales que hablan de instar al diálogo permanente y la negociación colectiva".

Sin embargo, la ministra Cantero, mostró otra posición antagónica a Amsafé y enumeró: "Participamos en todo el trabajo federal para acompañar con decisiones atinadas a los distintos momentos que el dinamismo de la pandemia fue indicando; socializamos todos los acuerdos federales para construir comprensión compartida de las decisiones; preparamos y desarrollamos quince días de actividades preparatorias para aprender los protocolos de la presencialidad con todo el personal escolar, luego del receso de julio". Y definió: "Fuimos informando por circulares de todas las acciones que encaminaban hacia esos momentos”.

Del otro lado, desde el sindicato Amsafé, insistieron en "no volver a la presencialidad hasta tanto no estén dadas las condiciones sanitarias, edilicias y de trabajo". Además, exigieron "la urgente convocatoria a paritaria docente para discutir salario y condiciones de trabajo".

La ministra defendió los encuentros presenciales, y advirtió: "No estamos hablando de que los chicos vuelvan a clases todos juntos y en los mismos horarios, sino que se puedan establecer horarios escalonados para permitir el reencuentro en pequeños grupos y además entregarle el material correspondiente".

Sobre la naturaleza de estos encuentros Cantero explicó que se trata de “espacios breves compartidos en consonancia con otros que se han habilitado en la vida cotidiana, para poner mirada atenta, alentar tarea, facilitar la palabra, dar oportunidad de reencuentros que fortalecen y alientan a sostenernos en este tránsito complejo que nos ha tocado vivir como humanidad” especificó.

El gobierno provincial tiene tiempo hasta el 18 de diciembre (le quedan doce días, incluido este martes) para lograr que los alumnos vuelvan, al menos una vez, a los establecimientos educativos. Atendiendo a los planteos elevados por Amsafe y al poco tiempo que resta, desde el sindicato docente definieron como difícil rever la resolución comunicada el viernes y que fue aprobada por unanimidad por los delegados gremiales.