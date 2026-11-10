La histórica visita de León XIV a la Argentina: multitudes en las calles, emoción total y un mensaje de esperanza para los argentinos

UNO Santa Fe acompañó la llegada del Papa a Córdoba, desde el sobrevuelo del avión y la multitudinaria misa en FAdeA hasta sus encuentros con fieles y religiosos. León XIV llamó a construir una patria fraterna y pidió a la Iglesia salir al encuentro de los más vulnerables.

Córdoba vivió este martes una jornada histórica con la llegada del papa León XIV , en el marco de su visita a la Argentina. Miles de fieles, peregrinos y religiosos se movilizaron para acompañar al Pontífice, que desarrolló una intensa agenda en la capital provincial, encabezó una multitudinaria misa en la Escuela de Aviación Militar y mantuvo encuentros con representantes de la Iglesia.

Desde la cobertura especial de UNO Santa Fe en Córdoba, la jornada comenzó con una escena que anticipó la magnitud de lo que estaba por suceder. Pasadas las 7.40, el avión que trasladaba al Santo Padre y a su comitiva partió rumbo a la provincia mediterránea. A las 9.05, aterrizó en el Aeropuerto Internacional Ingeniero Ambrosio Taravella, donde fue recibido por el gobernador Martín Llaryora, el intendente Daniel Passerini y el arzobispo de Córdoba, cardenal Ángel Sixto Rossi.

El avión del Papa sobrevoló Córdoba y despertó la emoción de los fieles

Uno de los primeros momentos de la cobertura se vivió desde la intersección de las avenidas Colón y Santa Fe. Allí, cientos de personas aguardaban la llegada del Pontífice cuando el avión que lo trasladaba apareció en el cielo cordobés.

El sobrevuelo desató aplausos, saludos y expresiones de alegría. La expectativa se transformó en emoción entre quienes seguían cada movimiento de la comitiva y sabían que León XIV ya estaba en la provincia.

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Minutos después, en el aeropuerto, el Papa protagonizó uno de los primeros gestos cercanos de la jornada. Tras el saludo protocolar a las autoridades, se apartó momentáneamente del recorrido previsto para acercarse a un grupo de estudiantes y fieles que lo esperaba.

En ese encuentro espontáneo, saludó afectuosamente a los chicos, les regaló rosarios bendecidos y se tomó una selfie con dos niños.

Una multitud recibió a León XIV en la Escuela de Aviación Militar

Desde el aeropuerto, el Santo Padre se trasladó hacia la Escuela de Aviación Militar, en el Polo Aeronáutico cordobés, donde miles de personas aguardaban su llegada. Muchos peregrinos habían pasado la noche en el lugar para conseguir una ubicación desde la cual participar de la celebración religiosa.

A bordo del papamóvil descubierto, León XIV recorrió distintos sectores del predio y saludó a los fieles que se acercaban detrás de las vallas. Banderas, aplausos, lágrimas y cánticos acompañaron su paso, en uno de los momentos más esperados de la visita.

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La misa del Papa: Córdoba, tierra de santos y una patria solidaria

El momento central de la visita fue la multitudinaria Santa Misa que León XIV presidió en la Escuela de Aviación Militar. Durante su homilía, el Pontífice puso el foco en la tradición de santidad de Córdoba y en el compromiso de los cristianos con la evangelización y la construcción de una sociedad más justa.

El Papa recordó que la provincia fue una tierra rica en frutos de santidad y evocó especialmente a San José Gabriel del Rosario Brochero, conocido como el cura gaucho, y a Santa María Antonia de Paz y Figueroa, popularmente llamada Mama Antula.

“Todos somos simples servidores y tenemos que cumplir con la misión que el Señor nos encomienda; estamos todos llamados a la santidad”, expresó León XIV ante la multitud.

En otro tramo de su mensaje, recuperó una enseñanza de su antecesor, el papa Francisco, y sostuvo que “los pobres tienen necesidad de Dios y de gente que exprese con su vida la fuerza del amor cristiano”.

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La reflexión estuvo acompañada por un llamado a recuperar el sentido de comunidad y a trabajar por una Argentina más unida. El Pontífice destacó que el legado de los santos y beatos argentinos expresa la unión entre la pasión por el Evangelio y el compromiso con la construcción de una patria fraterna y solidaria.

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El saludo de León XIV desde el Arzobispado: “Cuando estamos unidos, podemos lograrlo todo”

Después de la misa, la movilización de los fieles se trasladó hacia el centro de la ciudad. Las inmediaciones del Arzobispado y las calles previstas para el recorrido del papamóvil se colmaron de personas que buscaban un lugar para saludar al Papa.

León XIV recorrió las calles cordobesas a bordo del vehículo descubierto y volvió a tomar contacto con los peregrinos. A su llegada al Arzobispado, los aplausos y las muestras de cariño acompañaron el ingreso del Pontífice, que luego salió al balcón para agradecer el recibimiento.

“Gracias por acogerme, gracias por este saludo, pero sobre todo demos gracias a Dios por el don de la vida, por el don de este entusiasmo, por el don de los jóvenes”, expresó ante quienes se habían congregado en el lugar.

También dejó un mensaje sobre la importancia de la unidad: “Cuando estamos unidos, podemos lograrlo todo”.

En la Catedral, León XIV pidió a la Iglesia no bajar los brazos y llevar el Evangelio a todos los rincones

La agenda continuó en la Catedral de Córdoba, donde el Papa mantuvo un encuentro con obispos, sacerdotes, seminaristas, religiosos y personas consagradas. Allí, su mensaje estuvo centrado en la identidad de la Iglesia, la vocación y la necesidad de sostener una tarea evangelizadora comprometida con la realidad social.

“La Iglesia no es un negocio, no es una agencia humanitaria ni una ONG; la Iglesia debe llevar a Jesús y su Evangelio y, si no lo hace, esa es una Iglesia muerta”, afirmó.

León XIV advirtió sobre el riesgo de que las actividades cotidianas terminen desplazando el encuentro personal con Dios. En ese sentido, señaló que es posible “trabajar mucho para Dios y pasar cada vez menos tiempo con Dios”, y pidió cuidar el vínculo con la oración, la Eucaristía y la Palabra.

También convocó a los religiosos a mantener viva la vocación y a no dejarse vencer por el cansancio o las dificultades. “¿Puede todavía el Señor disponer de mí? Y si la respuesta sigue siendo sí, entonces hay mucho por delante. No bajemos los brazos”, expresó.

En su reflexión sobre el compromiso social de la Iglesia, recordó otra enseñanza de Francisco: “La peor discriminación que sufren los pobres es la falta de atención espiritual”. El Papa sostuvo que, además de atender las necesidades materiales, la misión religiosa debe ofrecer un encuentro con Jesucristo. En referencia a su antecesor, también convocó a soñar con una Iglesia que siga “haciendo lío” y que lleve el Evangelio a todos los rincones.

Por su parte, el arzobispo de Córdoba, cardenal Ángel Rossi, agradeció la presencia del Pontífice y destacó su llamado a salir al encuentro de las comunidades. Valoró la propuesta de un “Evangelio anunciado con los pies” y mencionó la importancia de caminar los barrios, los pasillos de las cárceles y las guardias de los hospitales.

Una despedida marcada por la fe y la emoción

Tras una intensa jornada en Córdoba, León XIV emprendió el regreso en avión hacia Buenos Aires, donde su agenda continuaba con un encuentro y una vigilia junto a los jóvenes en el Monumento de los Españoles, en el barrio porteño de Palermo.

La cobertura especial de UNO Santa Fe permitió seguir cada momento de una visita que movilizó a miles de personas: el avión que apareció sobre el cielo cordobés, los aplausos en las calles, la multitud en FAdeA, los saludos desde el papamóvil y las palabras del Papa en la Catedral.

Córdoba despidió al Pontífice después de una jornada atravesada por la fe y la emoción. León XIV dejó un mensaje de esperanza, unidad y compromiso, con un llamado concreto a que la fe no quede puertas adentro, sino que se traduzca en solidaridad y cercanía con los demás.