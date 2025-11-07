Uno Santa Fe | Santa Fe | Amsafé

El salario no es ganancia": fuerte reclamo de Amsafé tras el regreso de las retenciones

El gremio de los docentes provinciales criticó la resolución judicial que deja sin efecto la cautelar que impedía descontar el tributo. Exigen la eliminación definitiva del impuesto para los trabajadores.

7 de noviembre 2025 · 08:54hs
El salario no es ganancia: fuerte reclamo de Amsafé tras el regreso de las retenciones

google

La Asociación del Magisterio de Santa Fe, Amsafé, expresó su rechazo a la decisión de volver a aplicar el Impuesto a las Ganancias sobre los salarios docentes, luego de que la Justicia nacional revocara la medida cautelar que desde 2024 impedía las retenciones.

La resolución de la Cámara Contencioso Administrativa Federal dejó sin efecto la cautelar que había sido impulsada por Ctera, y que obligaba al Gobierno provincial a abstenerse de descontar Ganancias a los trabajadores de la educación. Durante más de un año, la medida significó un alivio para los ingresos docentes, golpeados por la inflación y la pérdida de poder adquisitivo.

Retenciones desde noviembre

Según informó el Gobierno provincial, las retenciones volverán a realizarse a partir de los haberes de noviembre de 2025 —que se percibirán en diciembre— y alcanzarán a quienes superen los montos mínimos establecidos por ley, con un tope del 35% sobre el salario bruto mensual.

Desde el gremio alertaron que esta decisión “implica un nuevo golpe al bolsillo docente”, en un escenario de salarios deteriorados y aumento sostenido del costo de vida. Además, remarcaron que el impuesto vuelve a gravar el trabajo, desconociendo “derechos conquistados colectivamente”.

El salario no es ganancia

En el comunicado difundido por Amsafé reiteró su postura histórica: “El salario no es ganancia” y por otro lado “exigimos la eliminación definitiva del impuesto a las y los trabajadores”. "La recuperación del poder adquisitivo debe ser una prioridad”.

La organización sindical recordó que la cautelar obtenida en 2024 fue resultado de “la lucha colectiva de Amsafé y Ctera”, y había permitido que los docentes santafesinos no sufrieran descuentos durante más de un año.

• LEER MÁS: La Justicia Federal habilitó a Nación a cobrar ganancias a docentes de Santa Fe: desde diciembre volverán a pagar el impuesto

Amsafé Ganancias docentes salario
Noticias relacionadas
Amsafé saca números: cuánto perdieron los docentes de Santa Fe contra la inflación, según el gremio docente

Amsafé saca números: cuánto perdieron los docentes de Santa Fe contra la inflación, según analizó el gremio

viernes lluvioso en la ciudad de santa fe

Viernes lluvioso en la ciudad de Santa Fe

Trabajos programados por EPE

Cortes programados por EPE para este viernes

alerta amarilla del servicio meteorologico nacional para este viernes en santa fe

Alerta amarilla del Servicio Meteorológico Nacional para este viernes en Santa Fe

Lo último

Madelón no toca nada y Unión repite el equipo para jugar con Barracas

Madelón no toca nada y Unión repite el equipo para jugar con Barracas

Cerca de 2.800 docentes de Santa Fe volverán a tributar ganancias: la postura de Amsafé

Cerca de 2.800 docentes de Santa Fe volverán a tributar ganancias: la postura de Amsafé

Se cumplen 55 años de la épica pelea en la que Monzón noqueó a Benvenuti

Se cumplen 55 años de la épica pelea en la que Monzón noqueó a Benvenuti

Último Momento
Madelón no toca nada y Unión repite el equipo para jugar con Barracas

Madelón no toca nada y Unión repite el equipo para jugar con Barracas

Cerca de 2.800 docentes de Santa Fe volverán a tributar ganancias: la postura de Amsafé

Cerca de 2.800 docentes de Santa Fe volverán a tributar ganancias: la postura de Amsafé

Se cumplen 55 años de la épica pelea en la que Monzón noqueó a Benvenuti

Se cumplen 55 años de la épica pelea en la que Monzón noqueó a Benvenuti

Un informe de la Fundación Pensar desnuda la resiliencia de la clase media y su transformación

Un informe de la Fundación Pensar desnuda la resiliencia de la clase media y su transformación

La atraparon robando en una casa de Arroyo Leyes y delató al hombre que la envió

La atraparon robando en una casa de Arroyo Leyes y delató al hombre que la envió

Ovación
Se juega la segunda fecha del Campeonato Argentino Juvenil

Se juega la segunda fecha del Campeonato Argentino Juvenil

Los Pumas tiene equipo definido para jugar con Gales

Los Pumas tiene equipo definido para jugar con Gales

Se completa la última fecha del Clausura Norberto Serenotti

Se completa la última fecha del Clausura Norberto Serenotti

Se cumplen 55 años de la épica pelea en la que Monzón noqueó a Benvenuti

Se cumplen 55 años de la épica pelea en la que Monzón noqueó a Benvenuti

Franco Colapinto pone primera en el Gran Premio de Interlagos

Franco Colapinto pone primera en el Gran Premio de Interlagos

Policiales
Santa Fe: PDI detuvo a una mujer por tenencia indebida de arma de fuego y encubrimiento de otros delitos

Santa Fe: PDI detuvo a una mujer por tenencia indebida de arma de fuego y encubrimiento de otros delitos

Barrio 7 Jefes: apresaron a un hombre tras la denuncia por una brutal agresión a su pareja dentro de su casa

Barrio 7 Jefes: apresaron a un hombre tras la denuncia por una brutal agresión a su pareja dentro de su casa

Siete allanamientos por microtráfico en el sur de la ciudad: tres detenidos y más de cuatro millones de pesos secuestrados

Siete allanamientos por microtráfico en el sur de la ciudad: tres detenidos y más de cuatro millones de pesos secuestrados

Escenario
Festival Bandera: una experiencia única que se vivió de la mano de Heineken

Festival Bandera: una experiencia única que se vivió de la mano de Heineken

Festival Bandera: música, color y una verdadera multitud amplificada

Festival Bandera: música, color y una verdadera multitud amplificada

Cuenta regresiva para el show de Erreway en Santa Fe

Cuenta regresiva para el show de Erreway en Santa Fe

Indios regresa a Santa Fe presentando Artificio, su último disco

Indios regresa a Santa Fe presentando "Artificio", su último disco

Fiesta Callejera en Tribus con Rompiendo Espejos

Fiesta Callejera en Tribus con Rompiendo Espejos