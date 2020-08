El santafesino intentará llegar a la final del reality en busca de forjar el mejor cuchillo de Latinoamérica

UNO Santa Fe apadrinó mediáticamente al santafesino Diego Borsotti en su participación de la tercera temporada de Desafío Sobre Fuego Latinoamérica, el contenido más visto de History Channel en Argentina, donde ocho participantes de cuatro países diferentes de América Latina, dos de México, uno de Argentina, uno de Colombia y cuatro de Brasil, competirán contrarreloj a través de diversos desafíos para realizar los mejores cuchillos ante un jurado de expertos y reclamar el título del mejor forjador del continente.

Desde las 22.35, por el canal History Channel, se emitirá el tercer episodio de la temporada 3ª de "Desafío sobre Fuego Latinoamérica", donde se definirá al primer finalista del prestigioso reality. Los herreros tendrán que obtener el acero forzando una caja de alambre y les darán seis horas para forjar un machete Golok. Los jueces lo pondrán a prueba contra una torre de concreto y una caja de municiones, y probarán su filo cortando sandías y cañas de bambú: ¿llegará el santafesino Diego Borsotti a la final?

En dicha temporada del exitoso reality estadounidense, en su versión latinoamericana, las pruebas para forjar armas icónicas de la historia a las que ya se sometió el santafesino Diego Borsotti junto a los demás participantes, fueron: un cuchillo de astronauta y una daga Tuareg. En el primer episodio, el representante de Argentina quedó eliminado por no superar las pruebas, mientras que en el segundo desafío, quedó en primer lugar.

"Desafío sobre fuego Latinoamérica", es la versión latina del prestigioso reality estadounidense "Forged in Fire", que se transmite por History Channel y ya lleva siete temporadas ininterrumpidas. En la tercera edición latinoamericana, además de Diego Borsotti, santafesino que representa al país, uno de los jurados es argentino también, Mariano Gugliotta. Por si fuera poco, el programa tiene al presentador argentino, Michel Brown, reconocido actor que empezó su carrera artística en el ciclo “Jugate Conmigo” de Cris Morena y la telenovela colombiana “Pasión de Gavilanes”.

“Desafío Sobre Fuego es una competencia en la que vemos a personas hacer cosas con sus manos, trabajar con sus manos, utilizando el acero para crear algo. Y eso es algo que a la gente le encanta. Y en Latinoamérica haremos los desafíos más interesantes y desafiantes, combinando armas históricas y cambios en el formato de cómo hacer las cosas”, resalta en la página oficial de History Channel, Doug Marcaida, el histórico jurado de origen filipino de Desafío Sobre Fuego en su formato original, quien cuenta que, a diferencia de Estados Unidos, los latinoamericanos “son muy instintivos y tienen una forma natural a la hora de forjar". “En Estados Unidos hay mucha tecnología, mucha maquinaria, y hay muchos que pueden acceder a ella. En América latina algunos no pueden adquirir mucho de este tipo de maquinaria, así que usan lo que tienen disponible alrededor y hacen que funcione. Hay un instinto latinoamericano que es natural, no siguen las instrucciones que algún libro les dice y piensan: ‘Si no tengo la máquina, no hay problema. Lo resolvemos de otra forma’”, agrega Doug.