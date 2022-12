•LEER MÁS: Dejarán de fabricar fuegos artificiales de alto estruendo

Asquinasi, explicó: "Los fuegos artificiales amigables son de bajo impacto sonoro. Pueden ser lumínicos y siempre tienen algún sonido, no existe lo insonoro. O pueden ser exclusivamente sonoros pero con bajo impacto, hay algunos productos que tienen un ruido muy fuerte, que son básicamente las bombas de estruendo, pero hay toda una gama de productos solo sonoros con bajo impacto". Otro requisito para entrar dentro de esta categoría es que deben ser productos aprobados por la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac), quienes garantizan de que son seguros y de calidad plena. Por otro lado, tienen que ser utilizados siguiendo las instrucciones de uso. Y por último, deben ser manipulados por mayores de 16 años.

fuegos artificiales pirotecnia campaña.png

En Santa fe rige la Ley de Pirotecnia Cero, una normativa que Ezequiel Asquinasi no comparte: "Por ordenanza municipal está prohibido todo uso de pirotecnia en Santa Fe y sin embargo se sigue usando hace varios años. Una prohibición total como la de Santa Fe no funciona porque la gente la sigue usando, es muy fácil comprar. Controlar la venta es muy difícil, se vende en cualquier kiosquito, se corre la bola de dónde conseguir ¿Qué se hizo? Se eliminó la venta legal, se cerraron los comercios, se empezó a vender sin los recaudos necesarios cuando los comercios habilitados legales cumplen con normas de seguridad, de almacenamiento, cantidad, medidas contra incendio. Lo ilegal, donde uno va comprar ahora esto no ocurre y sino se compra saliendo de la ciudad, es muy fácil. Entonces comprar se puede, controlar la venta es difícil, controlar el uso es imposible".

Por tal motivo es que el vocero de Caefa propone que en vez de una prohibición total tendría que haber una ordenanza donde se señale de forma clara cuáles son los productos de alto impacto sonoro. Que los productos lumínicos, los chasquibum y todos aquellos con bajo ruido estén permitidos. De ser así, Asquinasi consideró que la gente que actualmente los usa seguirían usándolos pero compraría de forma legal, de bajo impacto, seguros. "No habría sonidos fuertes, no habría estruendos y todos estaríamos felices. Habría más empleo, más movimiento económico, más impuestos", apuntó.

fuegos artificiales pirotecnia campaña (1).jpg

Tras esta crítica, desde el sector esperan que la normativa que está vigente en Santa Fe se modifique. "Mientras tanto en todo el país seguimos como cámara instando, alentando a la elección de productos amigables, es decir de bajo impacto sonoro", cerró.

•LEER MÁS: Navidad: arrancó la colecta para gente en situación de calle

Escuchá la entrevista completa acá: