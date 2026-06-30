Con más de 200 firmas, vecinos de Candioti Sur redoblaron el reclamo a Poletti para ser eximidos del Seom

La Vecinal presentó una nota ante la Municipalidad en la que solicita que los frentistas no paguen estacionamiento medido en la cuadra donde viven. Además, reclaman una revisión del esquema tarifario. El pedido se registró luego del cruce con el intendente Juan Pablo Poletti, quien negó que el sistema se haya ampliado en el barrio.

Vecinos de Candioti Sur presentaron más de 200 firmas en el Municipio reclamando la eximición del SEOM.

Los vecinos de barrio Candioti Sur llevaron este martes su reclamo directamente al Palacio Municipal. Con más de 200 firmas, presentaron una nota dirigida al intendente Juan Pablo Poletti en la que solicitan la eximición total del Sistema de Estacionamiento Ordenado Municipal (SEOM) para los residentes y una revisión del esquema tarifario vigente, al que califican como "abusivo" e "inviable".

La presentación fue impulsada por la Vecinal Candioti Sur, que sostiene que el sistema perjudica a quienes viven en el barrio y modifica la dinámica cotidiana de una zona con marcado perfil residencial.

El planteo llega pocos días después del cruce público entre los vecinos y el jefe municipal. Mientras desde la vecinal denunciaban una supuesta ampliación del estacionamiento medido, Poletti aseguró que el área alcanzada por el SEOM no fue modificada y que las dársenas existentes corresponden al esquema vigente desde hace años.

El pedido al Municipio

En el documento presentado, los vecinos solicitan que los propietarios e inquilinos que residen en Candioti Norte y Sur queden exentos del pago del SEOM para estacionar frente a sus viviendas, tanto sobre la mano derecha como izquierda de la cuadra donde viven.

Además, reclaman una revisión integral del sistema tarifario y piden que el Ejecutivo municipal explique los fundamentos técnicos, urbanísticos y sociales que justifican la aplicación del estacionamiento medido en un barrio de características residenciales.

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En ese sentido, solicitaron que se informe si existió algún estudio de factibilidad elaborado junto a universidades u organismos especializados antes de implementar el sistema y, en caso de existir, que esos informes sean difundidos públicamente.

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"Generó más desorden"

Entre los argumentos expuestos, los vecinos sostienen que el SEOM produjo un efecto contrario al buscado.

Según expresaron, lejos de ordenar el tránsito, el sistema provocó un corrimiento de vehículos hacia calles que quedaron fuera del estacionamiento medido, incrementando la congestión y dificultando que los propios residentes puedan estacionar cerca de sus viviendas.

También cuestionan el mecanismo de actualización de las tarifas y consideran que los valores actuales representan una carga excesiva para quienes viven en el barrio.

El cruce con Poletti

El reclamo vecinal tomó estado público luego de que trascendiera la versión de una ampliación del estacionamiento medido en Candioti Sur, algo que el intendente Juan Pablo Poletti rechazó de manera categórica.

"No se amplió ninguna dársena en Candioti. Esto es lo mismo que estaba desde que se puso el SEOM hasta Marcial Candioti, no se amplió ni una dársena más", afirmó el mandatario.

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Poletti explicó además que las demarcaciones ubicadas al este de Marcial Candioti pertenecían al antiguo proyecto del Estacionamiento Social Asistido, una iniciativa que finalmente fue descartada tras el diálogo mantenido con los propios vecinos.

"Cuando hablamos con los vecinos, escuchamos y se volvió para atrás. Esa es la verdadera democracia: escuchar, cambiar y actuar en consecuencia", sostuvo.

No descartan nuevas medidas

Desde la Vecinal Candioti Sur señalaron que la presentación de las más de 200 firmas constituye el primer paso para intentar abrir una instancia de diálogo con el municipio, aunque advirtieron que, si no obtienen respuestas, evaluarán nuevas acciones para visibilizar el reclamo.

El presidente de la entidad, Matías Galíndez, reiteró que el objetivo es conseguir la eximición total del SEOM para los vecinos frentistas y cuestionó el impacto que tuvo la medida en un barrio de perfil residencial.

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"Los vecinos frentistas se encuentran con esto después de más de 30 años. Hoy no pueden estacionar el auto frente a su propia casa o tienen que afrontar costos muy elevados", sostuvo.

El dirigente también aseguró que el malestar sigue creciendo entre los residentes y anticipó que podrían profundizar las protestas si no hay una respuesta favorable del Ejecutivo.

"Los vecinos están muy enojados. Nosotros apostamos al diálogo, pero si no obtenemos respuestas, el paso siguiente será organizar una movilización hasta la Municipalidad", advirtió Galíndez.

De esta manera, el reclamo vecinal suma una nueva etapa con la presentación formal de las firmas, mientras esperan que el municipio analice el pedido de eximición y la revisión del esquema tarifario del estacionamiento medido.