El Servicio 107 anunció un paro de 48 horas: "Necesitamos los siete móviles funcionando ya"

servicio 107 paro ambulancias (4).jpg

El Servicio del 107 tomó la decisión de realizar medidas de fuerza. "Obviamente que ante las demoras por los casos que vienen sucediendo, hubo agresiones contra los compañeros, tanto en el móvil uno como en el tres. Se le exige a los funcionarios que den una resolución al tema de forma definitiva, por lo cual en la asamblea determinamos que de no de haber respuesta favorable el 23 y 24 haremos paro", apuntó.

•LEER MÁS: Javier Milei se reunió con Alberto Fernández en la Quinta de Olivos

"Pedimos, aunque sea volver a la base de los siete móviles y que los choferes que entraron a planta queden habilitados para poder manejar, porque si me das los móviles y no me habilitás los choferes vamos a estar en misma situación. Siempre estuvimos abiertos al diálogo, hay trámites ministeriales, conocemos el tiempo burocrático, pero no es el tiempo que necesitamos por alta demanda que estamos teniendo. Necesitamos los siete móviles funcionando ya, no dentro de una semana".

El Servicio 107 sufrió ataques por las demoras

servicio 107 paro ambulancias (1).jpg

En un comunicado, los choferes dieron a conocer los ataques que recibieron producto de las pocas ambulancias y las demoras desencadenadas: "Denunciamos y repudiamos la situación de violencia que padecieron nuestras compañeras y compañeros del móvil 1, ubicado en el ex-Italiano, que al acudir a las inmediaciones de Amenábar 4000, se percatan que no había móviles policiales, asegurando la zona, y fueron agredidos verbal y físicamente por casi 60 personas que se encontraban en el lugar.

"Denunciamos nuevamente que este tipo de situaciones son producto de la falta de gestión y la falta de compromiso de los funcionarios actuales de turno, Eduardo Wagner, Martín Doyharzabal y el resto de los funcionarios, que hoy se encuentran calentando los sillones del 107 mientras los trabajadores salen a poner el pecho, arriesgando su propia integridad física. Por otro lado, también queremos pedir a la conducción provincial de ATE que se sume a nosotros y solucionar los enormes problemas que hoy tenemos en la secretaria, no podemos esperar que suceda una tragedia", añadieron.

•LEER MÁS: Comienza el ordenamiento del nuevo Congreso: se definen la presidencia y los interbloques en Diputados