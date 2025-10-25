Uno Santa Fe | Santa Fe | tiempo

El tiempo en Santa Fe: las tormentas se empiezan a despedir con la llegada del viento

El Servicio Meteorológico Nacional prevé precipitaciones y ráfagas de viento durante la mañana. A partir del mediodía el tiempo mejora considerablemente y la máxima podría llegar a los 23ºC. El domingo, día de elecciones, se pronostica parcialmente nublado.

25 de octubre 2025 · 10:03hs
Luego de las intensas lluvias registradas durante este viernes, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé la continuidad del tiempo inestable al menos hasta el mediodía del sábado. De acuerdo al reporte oficial, hay un alerta de nivel amarillo vigente en la región por vientos y probables precipitaciones durante la mañana.

Para la tarde el fenómeno empezará a desplazarse hacia el sureste y habrá una mejora considerable de las condiciones. Ya el domingo, día de elecciones en todo el país, se anticipa cielo parcialmente nublado.

Durante el fin de semana, las temperaturas mínimas oscilarán entre 13ºC y 17ºC y las máximas entre 23ºC y 24ºC.

Baja la temperatura: cómo estará el tiempo

Se espera una disminución marcada de los registros térmicos desde la madrugada del domingo hasta el miércoles inclusive.

El domingo habrá condiciones similares al sábado, con una temperatura máxima de 23ºC pero con una mínima que llegará a 12ºC. Desde allí hasta mitad de la semana que viene, los termómetros mostrarán cifras otoñales: apenas 16ºC de máxima el lunes y el martes, con temperaturas mínimas que oscilarán entre los 12ºC y 9ºC tanto el lunes como el martes.

