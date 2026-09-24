El tiempo en Santa Fe: sube la temperatura y anticipan lluvias para el fin de semana

La ciudad de Santa Fe tendrá este jueves una máxima de 26°, con temperaturas en ascenso durante los próximos días. El viernes llegará a 30° y las lluvias podrían aparecer entre el sábado a la noche y el domingo.

El comienzo de este jueves e n la ciudad de Santa Fe fue con una jornada con algunas nubes, fresca y con una temperatura de 12º, una sensación térmica de 10.7º a las 7.30 de la mañana y una m áxima prevista de 26° . Según el pronóstico elaborado por el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL , las condiciones son relativamente estables. En el día de la fecha, si bien se observa una configuración en las masas de aire similar a la de ayer, gana predominio el ingreso de aire cálido superficial. Esta situación genera que las jornadas se mantengan con alternancia de cielo mayormente soleado y alguna nubosidad variable por momentos, con temperaturas en gradual ascenso y con tendencia a inestabilizarse las condiciones con el correr de los días . Respecto a la posibilidad de lluvias, se esperan recién a partir de la noche del sábado y el domingo, pudiéndose extender hasta principios de la semana .

Viernes con cielo con nubosidad variable, con tendencia a despejarse durante la tarde y con condiciones algo inestables. Temperaturas en gradual ascenso: mínima 16º y máxima 30º. Vientos leves a moderados predominando del sector norte, oscilando entre el noroeste y el noreste, rotando al oeste y luego a sureste hacia últimas horas del día.

En tanto el fin de semana se espera un sábado con cielo mayormente despejado, con nubosidad variable por momentos, sobre todo hacia la tarde/noche y la noche con condiciones a algo inestables a relativamente estables y alguna posibilidad de lluvias débiles y dispersas hacia últimas horas del día, aunque las mismas se mantienen bajas. Temperaturas en gradual ascenso de las mínimas, 17º y poco cambio de las máximas, 31º. Vientos leves a moderados predominando del sector sureste, rotando al este e incrementando su intensidad hacia la tarde/noche y la noche.

Por último, domingo con cielo nublado a parcialmente nublado, con algunos mejoramientos temporales y condiciones algo inestables a relativamente estables con posibles lluvias débiles y dispersas durante la jornada, no descartándose algunos chaparrones algo más intensos. Temperaturas en gradual ascenso de las mínimas, 19º y descenso de las máximas, 26º. Vientos moderados predominando del sector este, oscilando entre el noreste y el sureste, rotando al sureste hacia últimas horas del día.

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