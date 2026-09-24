Uno Santa Fe | Santa Fe | Santa Fe

El tiempo en Santa Fe: sube la temperatura y anticipan lluvias para el fin de semana

La ciudad de Santa Fe tendrá este jueves una máxima de 26°, con temperaturas en ascenso durante los próximos días. El viernes llegará a 30° y las lluvias podrían aparecer entre el sábado a la noche y el domingo.

24 de septiembre 2026 · 07:53hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
El tiempo en la ciudad de Santa Fe

gentileza

El tiempo en la ciudad de Santa Fe

El comienzo de este jueves en la ciudad de Santa Fe fue con una jornada con algunas nubes, fresca y con una temperatura de 12º, una sensación térmica de 10.7º a las 7.30 de la mañana y una máxima prevista de 26°. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son relativamente estables. En el día de la fecha, si bien se observa una configuración en las masas de aire similar a la de ayer, gana predominio el ingreso de aire cálido superficial. Esta situación genera que las jornadas se mantengan con alternancia de cielo mayormente soleado y alguna nubosidad variable por momentos, con temperaturas en gradual ascenso y con tendencia a inestabilizarse las condiciones con el correr de los días. Respecto a la posibilidad de lluvias, se esperan recién a partir de la noche del sábado y el domingo, pudiéndose extender hasta principios de la semana.

Viernes con cielo con nubosidad variable, con tendencia a despejarse durante la tarde y con condiciones algo inestables. Temperaturas en gradual ascenso: mínima 16º y máxima 30º. Vientos leves a moderados predominando del sector norte, oscilando entre el noroeste y el noreste, rotando al oeste y luego a sureste hacia últimas horas del día.

En tanto el fin de semana se espera un sábado con cielo mayormente despejado, con nubosidad variable por momentos, sobre todo hacia la tarde/noche y la noche con condiciones a algo inestables a relativamente estables y alguna posibilidad de lluvias débiles y dispersas hacia últimas horas del día, aunque las mismas se mantienen bajas. Temperaturas en gradual ascenso de las mínimas, 17º y poco cambio de las máximas, 31º. Vientos leves a moderados predominando del sector sureste, rotando al este e incrementando su intensidad hacia la tarde/noche y la noche.

Por último, domingo con cielo nublado a parcialmente nublado, con algunos mejoramientos temporales y condiciones algo inestables a relativamente estables con posibles lluvias débiles y dispersas durante la jornada, no descartándose algunos chaparrones algo más intensos. Temperaturas en gradual ascenso de las mínimas, 19º y descenso de las máximas, 26º. Vientos moderados predominando del sector este, oscilando entre el noreste y el sureste, rotando al sureste hacia últimas horas del día.

• LEER MÁS: Pronóstico trimestral del SMN: Santa Fe se prepara para una primavera más lluviosa de lo normal

Santa Fe tiempo Temperaturas lluvias
Noticias relacionadas
Trabajos programados por EPE

Cortes programados por EPE para este jueves

santa fe vibro con la medalla de oro que logro alejo suter en boulder

Santa Fe vibró con la medalla de oro que logró Alejo Suter en boulder

Efecto derrame: hoteleros de Santa Fe celebran el impacto económico de los Juegos en la ciudad.

Hoteleros de Santa Fe destacaron el impacto de los Juegos Suramericanos y pidieron aprovechar la infraestructura para el futuro

Se solicita información sobre Luis Sebastián Godoy, 41 años, visto por última vez el 10 de septiembre de 2026.

Se solicita información sobre el paradero de Luis Sebastián Godoy

Lo último

Uruguay cayó frente a Japón en el debut como entrenador de Forlán

Uruguay cayó frente a Japón en el debut como entrenador de Forlán

Estrenaron la canción oficial para la visita del Papa León XIV a la Argentina

Estrenaron la canción oficial para la visita del Papa León XIV a la Argentina

Colapinto mejoró en Bakú y terminó 11° en la segunda práctica

Colapinto mejoró en Bakú y terminó 11° en la segunda práctica

Último Momento
Uruguay cayó frente a Japón en el debut como entrenador de Forlán

Uruguay cayó frente a Japón en el debut como entrenador de Forlán

Estrenaron la canción oficial para la visita del Papa León XIV a la Argentina

Estrenaron la canción oficial para la visita del Papa León XIV a la Argentina

Colapinto mejoró en Bakú y terminó 11° en la segunda práctica

Colapinto mejoró en Bakú y terminó 11° en la segunda práctica

Condenaron a 13 años de cárcel a un hombre por abusar de dos familiares en Santa Fe

Condenaron a 13 años de cárcel a un hombre por abusar de dos familiares en Santa Fe

En su debut como DT de Ecuador, Gallardo sufrió una dura derrota

En su debut como DT de Ecuador, Gallardo sufrió una dura derrota

Ovación
Kimberley renovó autoridades e Iván Udrizard continuará como presidente hasta 2028

Kimberley renovó autoridades e Iván Udrizard continuará como presidente hasta 2028

Juan Siemienczuk y el nuevo desafío de Unión en la Liga Argentina: Buscaremos competir

Juan Siemienczuk y el nuevo desafío de Unión en la Liga Argentina: "Buscaremos competir"

Colapinto mejoró en Bakú y terminó 11° en la segunda práctica

Colapinto mejoró en Bakú y terminó 11° en la segunda práctica

En su debut como DT de Ecuador, Gallardo sufrió una dura derrota

En su debut como DT de Ecuador, Gallardo sufrió una dura derrota

Se puso en marcha la 6° fecha del Clausura Lautaro Fagioli

Se puso en marcha la 6° fecha del Clausura Lautaro Fagioli

Policiales
Intentó robar, cayó de un poste y terminó con un grave traumatismo de cráneo: su hermano quedó preso

Intentó robar, cayó de un poste y terminó con un grave traumatismo de cráneo: su hermano quedó preso

Rosario: secuestraron un arsenal con siete armas de guerra y 117 balas en barrio Las Flores

Rosario: secuestraron un arsenal con siete armas de guerra y 117 balas en barrio Las Flores

Emboscada y homicidio en barrio San Agustín: mataron de tres balazos a un joven de 19 años en la vía pública

Emboscada y homicidio en barrio San Agustín: mataron de tres balazos a un joven de 19 años en la vía pública

Escenario
Semana del Cine Santafesino: cuándo es, dónde se realiza y toda la programación

Semana del Cine Santafesino: cuándo es, dónde se realiza y toda la programación

Axel llega a Santa Fe con su nuevo tour Así Vivir

Axel llega a Santa Fe con su nuevo tour "Así Vivir"

La gran fiesta ricotera llega a Tribus de la mano de Superlógico

La gran fiesta ricotera llega a Tribus de la mano de Superlógico

Sig Ragga y Hugo y Los Gemelos se unen para una cumbre de la música santafesina en Tribus

Sig Ragga y Hugo y Los Gemelos se unen para una cumbre de la música santafesina en Tribus

Solange se consagró ganadora de Gran Hermano 2026

Solange se consagró ganadora de Gran Hermano 2026