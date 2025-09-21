Uno Santa Fe | El País | comicios

Comicios del 26 de octubre: arrancó este domingo la difusión de los spots de campaña

Se da de cara a los comicios que renovarán parcialmente las cámaras del Congreso de la Nación. En Santa Fe estarán en juego nueve bancas de diputados nacionales

21 de septiembre 2025 · 12:34hs
Ya empezó la difusión de spots de campaña para los próximos comicios

ChatGPT

Ya empezó la difusión de spots de campaña para los próximos comicios

Este domingo comenzó la transmisión en radio y televisión de los spots de campaña de los candidatos que competirán en las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre. La presencia de estas piezas publicitarias se da en el marco de la cuenta regresiva hacia unos comicios en los que se renovarán parcialmente las dos cámaras del Congreso de la Nación.

El pasado 4 de septiembre, el Gobierno nacional fijó los montos de los aportes de campaña que recibirán las agrupaciones políticas. Para la categoría de diputados nacionales se destinó un total de $8.815.610.700,67, mientras que para senadores nacionales la cifra asciende a $4.407.805.350,33. Estos fondos serán distribuidos entre las fuerzas participantes según los criterios establecidos por la normativa electoral.

Qué se vota el 26 de octubre

Ese domingo los ciudadanos argentinos elegirán 127 diputados nacionales y 24 senadores, en un proceso que abarca a todas las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La renovación parcial del Congreso busca garantizar la representación política federal y la actualización periódica de sus integrantes.

La Cámara de Diputados se renueva por mitades cada dos años. En el caso de Santa Fe, por ejemplo, estarán en juego nueve bancas de diputados nacionales, mientras que no se elegirán senadores.

Boleta Única de Papel

Por primera vez en elecciones nacionales, se aplicará el sistema de Boleta Única de Papel (BUP), un mecanismo que ya funciona en Santa Fe. Con esta modalidad, todas las opciones electorales estarán concentradas en una sola boleta oficial, reemplazando al método anterior en el que cada partido imprimía la suya.

La implementación de la BUP busca simplificar el proceso de votación y reducir la cantidad de boletas en el cuarto oscuro, ofreciendo al votante un esquema más claro y ágil a la hora de elegir.

Dónde voto en los próximos comicios

Padrón electoral para las elecciones del próximo 26 de octubre, cliquear acá.

comicios campaña radio y televisión spots
Noticias relacionadas
javier milei se reunira con donald trump en nueva york, en medio de la crisis cambiaria

Javier Milei se reunirá con Donald Trump en Nueva York, en medio de la crisis cambiaria

Milei y Trump, buena sintonía y un posible préstamo de emergencia.

Milei anunció que Argentina negocia un préstamo de emergencia con Estados Unidos

milei: para la mitad del 2026, la inflacion en argentina habra sido solo una mala historia

Milei: "Para la mitad del 2026, la inflación en Argentina habrá sido solo una mala historia"

vetos caidos en el congreso: que pasa ahora con las leyes sobre financiamiento universitario, garrahan y atn

Vetos caídos en el Congreso: qué pasa ahora con las leyes sobre financiamiento universitario, Garrahan y ATN

Lo último

Nueva Pompeya: un aprehendido con un arma de guerra y 42 balas

Nueva Pompeya: un aprehendido con un arma de guerra y 42 balas

Comicios del 26 de octubre: arrancó este domingo la difusión de los spots de campaña

Comicios del 26 de octubre: arrancó este domingo la difusión de los spots de campaña

Tomás Etcheverry debió abandonar en cuartos de final por lesión

Tomás Etcheverry debió abandonar en cuartos de final por lesión

Último Momento
Nueva Pompeya: un aprehendido con un arma de guerra y 42 balas

Nueva Pompeya: un aprehendido con un arma de guerra y 42 balas

Comicios del 26 de octubre: arrancó este domingo la difusión de los spots de campaña

Comicios del 26 de octubre: arrancó este domingo la difusión de los spots de campaña

Tomás Etcheverry debió abandonar en cuartos de final por lesión

Tomás Etcheverry debió abandonar en cuartos de final por lesión

El dato que ilusiona a Unión pensando en lo que se viene

El dato que ilusiona a Unión pensando en lo que se viene

A Unión le cuesta más jugando como local y los números así lo indican

A Unión le cuesta más jugando como local y los números así lo indican

Ovación
Colapinto sufrió un choque por parte de Albon y finalizó 19° en el GP de Azerbaiyán

Colapinto sufrió un choque por parte de Albon y finalizó 19° en el GP de Azerbaiyán

Colapinto: El choque con Albon me complicó la vida

Colapinto: "El choque con Albon me complicó la vida"

Verstappen no tuvo rivales en Bakú y ganó el GP de Azerbaiyán

Verstappen no tuvo rivales en Bakú y ganó el GP de Azerbaiyán

Alma Juniors se consagró campeón de la Copa Santa Fe

Alma Juniors se consagró campeón de la Copa Santa Fe

Se bajó el telón de la fase regular del Torneo Oficial de hockey

Se bajó el telón de la fase regular del Torneo Oficial de hockey

Policiales
Golpazo al narcotráfico en Rosario: cayó Waldo Bilbao, el financista de la organización criminal que integraba junto a su hermano

Golpazo al narcotráfico en Rosario: cayó Waldo Bilbao, el financista de la organización criminal que integraba junto a su hermano

Agenda Santa Fe: vuelve la Noche de los Museos y se suman diversas propuestas

Agenda Santa Fe: vuelve la "Noche de los Museos" y se suman diversas propuestas

Detuvieron a un hombre con 80 gramos de cocaína en Liceo Norte tras intentar huir de la Policía

Detuvieron a un hombre con 80 gramos de cocaína en Liceo Norte tras intentar huir de la Policía

Escenario
Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Los Espíritus, Camionero y Hugo & Los Gemelos llegan a Tribus

Los Espíritus, Camionero y Hugo & Los Gemelos llegan a Tribus

En la previa de la salida de su cuarto disco, Feli Colina llega a Santa Fe

En la previa de la salida de su cuarto disco, Feli Colina llega a Santa Fe

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná