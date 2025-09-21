Comicios del 26 de octubre: arrancó este domingo la difusión de los spots de campaña

Se da de cara a los comicios que renovarán parcialmente las cámaras del Congreso de la Nación. En Santa Fe estarán en juego nueve bancas de diputados nacionales

Ya empezó la difusión de spots de campaña para los próximos comicios

Este domingo comenzó la transmisión en radio y televisión de los spots de campaña de los candidatos que competirán en las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre . La presencia de estas piezas publicitarias se da en el marco de la cuenta regresiva hacia unos comicios en los que se renovarán parcialmente las dos cámaras del Congreso de la Nación .

El pasado 4 de septiembre, el Gobierno nacional fijó los montos de los aportes de campaña que recibirán las agrupaciones políticas. Para la categoría de diputados nacionales se destinó un total de $8.815.610.700,67 , mientras que para senadores nacionales la cifra asciende a $4.407.805.350,33 . Estos fondos serán distribuidos entre las fuerzas participantes según los criterios establecidos por la normativa electoral.

Qué se vota el 26 de octubre

Ese domingo los ciudadanos argentinos elegirán 127 diputados nacionales y 24 senadores, en un proceso que abarca a todas las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La renovación parcial del Congreso busca garantizar la representación política federal y la actualización periódica de sus integrantes.

La Cámara de Diputados se renueva por mitades cada dos años. En el caso de Santa Fe, por ejemplo, estarán en juego nueve bancas de diputados nacionales, mientras que no se elegirán senadores.

Boleta Única de Papel

Por primera vez en elecciones nacionales, se aplicará el sistema de Boleta Única de Papel (BUP), un mecanismo que ya funciona en Santa Fe. Con esta modalidad, todas las opciones electorales estarán concentradas en una sola boleta oficial, reemplazando al método anterior en el que cada partido imprimía la suya.

La implementación de la BUP busca simplificar el proceso de votación y reducir la cantidad de boletas en el cuarto oscuro, ofreciendo al votante un esquema más claro y ágil a la hora de elegir.

Dónde voto en los próximos comicios

Padrón electoral para las elecciones del próximo 26 de octubre, cliquear acá.