Elecciones legislativas en Santa Fe: qué definirá el voto y cuánta participación se espera

El consultor político Roque Cantoia, de la firma DoxaData, analizó el panorama electoral de cara a los comicios del 26 de octubre

A menos de dos semanas de las elecciones legislativas, un estudio de la consultora DoxaData , dirigida por el politólogo Roque Cantoia , revela un escenario de tercios en la provincia de Santa Fe, donde Fuerza Patria , Provincias Unidas y La Libertad Avanza se disputan voto a voto las nueve bancas de diputados nacionales en juego.

De acuerdo al relevamiento, la intención de voto coloca en primer lugar a Caren Tepp (Fuerza Patria) con 29,2% , seguida por Gisela Scaglia (Provincias Unidas) con 27,1% y Agustín Pellegrini (La Libertad Avanza) con 26,2% . En cuarto lugar aparece Carlos del Frade (Frente por la Soberanía) , con 7,1% .

“Por primera vez hay un armado político como Provincias Unidas que excede Santa Fe y aglutina gobernadores de distintos espacios. Con el alto nivel de aprobación que tiene Pullaro, especialmente en el interior, la fuerza se vuelve competitiva frente a la polarización entre Milei y el peronismo”, explicó Cantoia en diálogo con el programa Mañana UNO por UNO 106.3.

Imagen y aprobación

El sondeo muestra una fuerte diferencia en la valoración de las gestiones nacional y provincial: mientras que el 56,1% aprueba la gestión de Maximiliano Pullaro, solo el 45,6% respalda al presidente Javier Milei.

“Hay mucho electorado compartido: votantes que aprueban tanto la gestión nacional como la provincial. Ese grupo, que ronda un tercio del padrón, será el que defina la elección”, sostuvo el consultor.

Según DoxaData, el desafío de Provincias Unidas será “congeniar con un votante que pide más oposición al gobierno nacional pero no quiere votar al peronismo”, mientras que Milei conserva un núcleo duro que aún considera “correcto el rumbo general del país”.

Elección sin figuras fuertes

Cantoia remarcó que en las elecciones intermedias “no se vota tanto a las personas como a los proyectos políticos”. Por eso, la escasa visibilidad de los candidatos no sería un factor determinante.

“Los tres principales candidatos son prácticamente desconocidos. En este tipo de elecciones, lo que se elige es la marca política: el respaldo o rechazo al gobierno nacional y provincial”, precisó.

En ese contexto, Fuerza Patria retiene el voto histórico del peronismo (cerca de un tercio del electorado), Provincias Unidas apuesta al “voto gestión” y La Libertad Avanza busca sostener su piso de 25 puntos en la provincia.

Desgaste del oficialismo nacional

La encuesta también refleja un retroceso en todos los indicadores nacionales, tanto en imagen presidencial como en evaluación económica. “Hasta hace unos meses, Milei compensaba sus bajos números en Rosario con una muy buena imagen en el interior de Santa Fe, pero eso empezó a cambiar desde julio”, señaló Cantoia.

Aun así, el consultor considera que La Libertad Avanza seguirá siendo competitiva: “Si las elecciones se hubiesen hecho en febrero, Milei habría ganado con comodidad en Santa Fe. Hoy el escenario es otro: hay desgaste político y errores que impactaron más que las medidas económicas”.

Participación esperada y proyección

DoxaData estima que entre el 62% y el 67% del padrón santafesino concurrirá a votar el 26 de octubre, un porcentaje mayor al de las elecciones provinciales de junio, donde la participación fue del 58%.

El estudio, realizado entre el 20 y el 27 de septiembre, proyecta que el reparto de bancas podría ser de 4 para Fuerza Patria, 3 para Provincias Unidas y 3 para La Libertad Avanza, consolidando así un Congreso fragmentado.

“El voto no peronista todavía puede reacomodarse en los últimos diez días de campaña, pero lo que sí está claro es que Santa Fe se encamina a una elección de tercios”, concluyó Cantoia.

