Embalsado en la Setúbal: el intendente Emilio Jatón dijo que no tiene maquinaria para intervenir

Además, subrayó que "hay reuniones con los clubes náuticos y estamos viendo cómo podemos articular (la intervención en el lugar), de qué manera".

Advirtió que el municipio no tiene las herramientas como para retirar la vegetación del lugar: "Nosotros no tenemos maquinaria, no tenemos embarcaciones. Hay que coordinar con prefectura, con los guardavidas; es lo que estamos haciendo ahora".

Puso énfasis en que se trata de un fenómeno natural, y añadió: "Cuando hay sequía pasan cosas; cuando hay inundaciones pasan otras. Es la naturaleza, a veces hay que respetarla. Otras veces, hay que evitar que nos traiga aparejado otro problema".

Consultado sobre intervenir en el embalsado y retirar parte del mismo, comentó: "Estamos dialogando. Hay que hablar con ingenieros hídricos, con la universidad sobre lo que puede provocar. En eso estamos. Los clubes náuticos quieren abrir para navegar. Nos parece que es un buen inicio de conversación".

UNO Santa Fe dialogó con uno de los referentes de los navegantes autoconvocados, Marcelo Facioli, quien a propósito del accionar del grupo en el lugar manifestó en particular sobre el embalsado: "Yo nunca vi algo así como en este caso que esté todo tapiado. Había visto algunas tapias formadas pero que la misma naturaleza las fue sacando".

"Esto fue una iniciativa que surgió en una reunión de amigos que nos pusimos esto al hombro para tratar de despejar el embalsado porque ya lleva mucho tiempo estacionado y ahora está totalmente bloqueado sin poder navegar aguas arriba. Iban pasando los días y nadie tomaba ninguna acción en particular, por lo que decidimos con un grupo de amigos empezar a desprender toda la maleza que hay y que está bloqueando todo el acceso a la laguna", continuó.