Jatón habló de los trapitos: "La actual ordenanza está plagada de errores"

La problemática de los trapitos en la ciudad de Santa Fe no tiene una solución aún.

En declaraciones al programa "Todo en su lugar" que se emite por radio Mitre Santa Fe, el intendente fue contundente al afirmar que "la ordenanza actual sobre el registro de limpiavidrios está plagada de errores y me hago cargo de eso".

La ordenanza "es inviable en varios aspectos" aseguró y continuó agregando: "Empezamos a ejecutar los primeros puntos que exigía la ordenanza, como era el registro, y de la totalidad de personas que se presentaron solo el uno por ciento pudo cumplimentar los requisitos. Esto fue una traba y no se pudo avanzar".

"Creo que hay que volverla a discutir. Es necesario poner nuevamente en debate el tema en el Concejo. Llegamos a un acuerdo con los concejales para rediscutir la ordenanza sobre trapitos para ejecutar un trabajo en conjunto", subrayó Jatón.

En otro momento de la nota, el intendente Jatón hizo referencia al trabajo que en la actualidad se está haciendo con los limpiavidrios: "Hoy estamos realizando un relevamiento y ya sabemos donde están y quienes son los conflictivos o los que tienen antecedentes. No es un tema tan simple. Me hablan de Mendoza y su éxito con el tema, pero dicha ciudad no tenía la dificultad ni los problemas que presenta Santa Fe".

"La problemática tiene que ver también con la complejidad misma que presenta la ciudad de Santa Fe y sus altos niveles de pobreza. Sobre este punto necesitamos trabajar desde lo social presentando un programa en los próximos meses. El problema de los cuidacoches se puede dividir en varios aspectos y hay que abordarlo de distintos lugares como lo venimos haciendo, desde la Justicia, desde lo social y logrando también que se inserten en el mercado laboral", manifestó el intendente de Santa Fe.

Finalmente se despachó sobre el tema diciendo: "Yo estoy en el lugar donde aquellos que tienen antecedentes y que provocan desmanes, vayan presos. En eso estamos trabajando, tenemos un listado y sabemos quienes son. En lo social, tenemos que darles una oportunidad también. Prohibir por prohibir cuando las personas son excluidas de la sociedad, no me parece. Hay que trabajar este punto de la inclusión muy bien. Creo que aquellos que cometan un delito tienen que ir presos y aquellos que necesiten ayuda hay que dársela".

