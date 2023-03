Estiman que se "quintuplicó" la cantidad de trapitos y piden acelerar el debate en el Concejo

LEER MÁS: Barrio Candioti Sur, en jaque por la inseguridad y el incremento de trapitos y limpiavidrios en la zona

En este contexto, UNO Santa Fe realizó una ronda de consultas en el Concejo municipal para conocer las miradas sobre la situación en la ciudad de los trapitos y limpiavidrios.

"La realidad es que la situación con los trapitos y los limpiavidrios en las calles de la ciudad desbordó. Como concejales tenemos que dar la cara porque el Ejecutivo municipal no quiere dar la discusión, está pateando el tema pensando en dormirlo o que se solucione solo", comenzó expresando uno de los concejales que más se pronunció sobre la situación, Sebastián Mastropaolo del bloque PRO-Juntos por el Cambio.

"En los últimos tres años se quintuplicó la cantidad de cuidacoches y limpiavidrios en distintos puntos de la ciudad. Estamos hablando de un número que oscila entre las 700 y 800 personas, las cuales calculamos a través de un análisis territorial sin contar con las herramientas necesarias para un relevamiento profesional", continuó Mastropaolo, autor del proyecto aprobado en diciembre de 2022 sobre la conformación de un ciclo de mesas de trabajo que tenga por objeto abordar diversas temáticas relacionadas a los cuidacoches.

Al respecto, el edil sostuvo: "Vengo peleando hace tres años por esta problemática y recién me habilitaron un pequeño espacio para poner el tema en discusión. Pero cuando planteo que el municipio debe tomar una actitud proactiva y aportar el máximo de sus esfuerzos de control, como la fuerte intervención de la GSI como colaboración, no lo hacen".

Ordenanza vigente

En el año 2019 se sancionó la ordenanza N° 12.635, la cual creó el Programa Inclusivo de Cuidadores de Vehículos. El proyecto tenía como finalidad poder llevar a cabo un mayor control sobre dicha actividad e incluir a las personas dentro de una economía formal. Sin embargo, dicha normativa no cumplió su cometido. Hubo una gran cantidad de cuidacoches que se presentaron per menos del 10 por ciento contaba con la documentación pedida, como el certificado de buena conducta.

En este contexto, en la ciudad de Santa Fe existe el Sistema de Estacionamiento Ordenado Municipal (SEOM), el cual regula las zonas donde se debe abonar por el uso del espacio público. Pese a esto, se naturalizó en la actualidad que en el micro y macrocentro convivan ambos sistemas, SEOM, trapitos y limpiavidrios.

trapito1.jpg La problemática de los cuidacoches o trapitos, sumado a los limpiavidrios, un tema a tratar por los concejales en la ciudad de Santa Fe. Foto: archivo UNO Santa Fe.

"Está vigente la ordenanza aún del registro para cuidacoches en la ciudad, que en la actualidad no es aplicable y que nunca fue operativo ni se ejecutó. Solo hay una cantidad minúscula de trapitos inscriptos que realmente no sirve de nada", sentenció Mastropaolo.

Vale recordar que en diciembre de 2022, tras estallar la situación de inseguridad en la zona de la Terminal de Ómnibus entre trapitos, taxistas y comerciantes, el mismo intendente de la ciudad, Emilio Jatón, se refirió a la actual ordenanza que busca regular dicha problemática: "Es inviable", aseguró.

Finalmente, el concejal del PRO se despachó con una clara y contundente afirmación: "La figura de una persona que está en la calle y que toma el espacio público como propio, cobrando una retribución por un servicio que nadie le pidió, que además no está autorizado, es ilegal. Acá no hay matices y no hay forma romántica de explicar la situación".

Más proyectos sobre cuidacoches

UNO Santa Fe dialogó con el concejal Hugo Marcucci, autor de otro proyecto presentado al respecto a principios de este año. En él, se establecen ciertos puntos obligatorios para la regulación de los cuidacoches: deberán trabajar en zonas habilitadas donde no funcione el estacionamiento medido; someterse a un proceso de selección del cual no podrán participar quienes tengan antecedentes penales; podrán ser removidos si tienen conductos violentas agresivas; y el pago es a voluntad.

"Se debería tratar urgente, porque está totalmente fuera de control, y eso requiere un nuevo ordenamiento. La norma actual establece ciertos criterios que no se cumplen. Una nueva norma le daría más vigor y claridad, y ordenaría mejor la situación", apuntó el concejal y continuó: "La maduración del proyecto dependerá mucho de la actitud del oficialismo, considerando que debe habilitar o al menos no debilitar la posibilidad de que esto se discuta".

"Si bien no tiene mayoría en el Concejo, y el concejo podría avanzar per se, no se trata de avanzar sin consensos", observó el edil de Juntos por el Cambio, quien al mismo tiempo reconoció que "es un tema que no es fácil, obviamente requiere gestión y control permanente, pero que hoy el ejecutivo tiene ciertas herramientas para poder ordenar en algo la cuestión".

También se mostró optimista en el tratamiento de la ordenanza con sus pares del Concejo, aseverando que lo ve "cercano", recordando que lograron un acuerdo "en muchos temas que se partía de puntos diferentes, hasta bastante diferentes, ejemplo de eso es el tema nocturnidad".

"Hay que buscar alternativas"

Desde el oficialismo, el presidente del Concejo Municipal, Leandro González, reconoció a UNO Santa Fe que "hay que buscar alternativas a la ordenanza vigente con consensos, para ver que cuestiones podrían modificarse".

"El año político no es un obstáculo cuando es un tema relevante, en el Concejo hay una madurez de abordar estos temas. Habrá que construir herramientas que después sean aplicables y realmente resuelvan algo, y que no sean una bomba de humo", apuntó.

González consideró que con la ordenanza actual y los requisitos establecidos para los cuidacoches, "se le pide más a los trapitos que a un funcionario público".

"Hay que encontrar un equilibrio sabiendo que no cualquiera puede estar. Y que los vecinos no sean presas de situaciones violentas. Ahí también hay que estar en favor de la propia policía para ejercer la autoridad", agregó.

González aseguró que el tema "está en la agenda de los concejales y las comisiones", pero que "aprobar por aprobar cosas para que después la realidad sea la misma no es el sentido de la política".