En 23 de 35 barrios de Santa Fe donde hay ovitrampas se detectó la presencia del mosquito del dengue

Remarcan acciones de prevención contra el dengue

La directora de Promoción de la Salud de la Municipalidad, Lorena Massari manifestó: “Es muy importante poder recomendarle a los vecinos que tengan en cuenta que el mosquito está circulando, que está teniendo mayor actividad en los barrios por eso es primordial que tomen las medidas de prevención, que la principal es el descacharrado esto es sacar los recipientes inservibles que puedan juntar agua, tirándolos, dándolos vuelta o simplemente manteniéndolos limpios”.

dengue mosquito.jpg Mosquito del dengue gentileza

“Es muy importante tomar estas medidas para mantener los patios y las viviendas sin reservorios para que el mosquito, que es domiciliario y pone sus huevos en los recipientes, no pueda reproducirse. Y así evitar el riesgo de que si alguien ingresa con dengue, es decir, con el virus, se transmita al resto de la comunidad. Entonces recordemos que esta es la acción principal: el descacharrado; y que es una enfermedad de transmisión sí o sí a través del mosquito, no de persona a persona, entonces si no tenemos criaderos, el mosquito no se reproduce y evitamos la transmisión de la enfermedad, en el caso de que exista”, manifestó más adelante.

Descacharrado asistido

En esta línea, desde el municipio siguen con las acciones preventivas en los barrios a través de los descacharrados asistidos en los lugares donde la actividad del mosquito es mayor, priorizando esos sectores de la ciudad donde se detectó mayor cantidad de huevos o hay mayor porcentaje de ovitrampas positivas. “El descacharrado asistidos es ir domicilio por domicilio, recomendándole a los vecinos la limpieza de sus patios, nos ofrecemos a ingresar para hacer una revisión de los patios y ayudarlos a eliminar reservorios y reconocer a aquellos que no están a la vista y dejándole las medidas de prevención adecuadas”, detalló Massari.

Es importante aclarar que los trabajadores están debidamente identificados y si no, se pueden comunicar a la línea municipal gratuita 0800 777 5000 para consultar sobre la visita de los promotores. De todas maneras, ante las altas temperaturas y luego de las intensas lluvias, se sugiere mantener el agua de las piletas cloradas (con cloro o agua lavandina); hacer una buena limpieza de los desagües con agua caliente y cubrirlos con tela metálica; utilizar telas mosquiteras, espirales e insecticidas dentro de la vivienda; y si aparecen síntomas, consultar al médico, no te automedicarse.

Acciones concretas

La semana que viene, se sumarán dos campañas de prevención, una en el Cementerio municipal y en paralelo, en la Terminal de Ómnibus de Santa Fe. La primera consiste en concientizar a la población sobre la importancia de reemplazar el agua en floreros por arena húmeda. El municipio capacitó al personal y dialogó con los vendedores de flores para difundir la medida. Todos los martes y viernes de diciembre, de 9 a 12 horas, los promotores ambientales recorrerán la necrópolis local para cumplir con esta acción.

Por otro lado y ante el inicio de la temporada alta y para evitar el ingreso de la enfermedad desde las zonas del país que suelen tener mayor circulación viral como Chaco, Formosa, Salta y Misiones, se instalará un stand permanente tres veces por semana en la terminal de ómnibus para sensibilizar a la población sobre los cuidados a tener en cuenta.

También se brindará recomendaciones a los que viajen a los países limítrofes que tienen casos todo el año y donde circulan todos los tipos de dengue como Brasil, Bolivia, y Paraguay. Luego, se vuelven de riesgo también aquellas zonas donde se vayan desarrollando epidemias. Esta acción comenzará el miércoles 4 de diciembre, de 16 a 18 horas, y luego se hará de la misma manera y en ese horario, los martes y viernes.