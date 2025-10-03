Uno Santa Fe | Santa Fe | Milei

En medio del escándalo por Espert, Milei llega a la ciudad de Santa Fe en modo campaña

El presidente Javier Milei visitará Santa Fe este sábado 4 de octubre para participar de un acto proselitista junto a los candidatos de La Libertad Avanza, en un intento por recuperar protagonismo tras la derrota en los comicios bonaerenses de septiembre.

3 de octubre 2025 · 19:03hs
En medio del escándalo por Espert, Milei llega a la ciudad de Santa Fe en modo campaña

Javier Milei estará por primera vez dese que es presidente en la ciudad de Santa Fe

gentileza

Javier Milei estará por primera vez dese que es presidente en la ciudad de Santa Fe

El mandatario encabezará el acto a las 11.30 en la intersección de San Martín y Mendoza, en plena peatonal santafesina, bajo el lema: “No aflojemos, que el esfuerzo valga la pena. La Libertad Avanza o Argentina retrocede”.

El evento forma parte de una serie de recorridas por el país con vistas a las elecciones legislativas del 26 de octubre, que buscan revertir el revés sufrido en la provincia de Buenos Aires el 7 de septiembre.

La visita de Javier Milei a Santa Fe se produce en un contexto político tenso, marcado por el escándalo que involucra a José Luis Espert, candidato de La Libertad Avanza en Buenos Aires. Espert ha sido denunciado por recibir una transferencia de 200.000 dólares en 2020 de una empresa vinculada a Federico “Fred” Machado, un empresario argentino detenido por narcotráfico y lavado de dinero.

Aunque Espert asegura que el dinero fue por servicios de asesoramiento y que desconocía las actividades ilícitas de Machado, la situación ha generado críticas dentro de su propio espacio político. El presidente Milei ha expresado su respaldo a Espert, calificando las acusaciones como una persecución política, mientras que algunos miembros de su gabinete y aliados han mostrado preocupación por el impacto que este escándalo podría tener en la imagen del oficialismo a menos de tres semanas de las elecciones.

Tras su paso por Santa Fe, Milei se trasladará a Paraná, donde podría realizar una recorrida por el parque Urquiza durante la tarde, acompañado por dirigentes de La Libertad Avanza, el PRO y postulantes entrerrianos al Congreso de la Nación.

En Entre Ríos, el espacio libertario ha ganado impulso gracias a la alianza con el gobernador Rogelio Frigerio, que permitió incorporar sectores del PRO y la UCR a la coalición oficialista.

Estrategia para revertir la derrota

La presencia de Milei en el interior del país busca recuperar el perfil combativo que lo llevó a la Presidencia en 2023, después de la dura derrota en Buenos Aires, donde el peronismo se impuso con más de 13 puntos de diferencia.

El resultado bonaerense marcó un punto bajo para el oficialismo, en un contexto de inestabilidad económica, derrotas legislativas, acusaciones de corrupción y creciente desencanto social.

De hecho, la gira nacional comenzó el lunes pasado en Ushuaia, aunque Milei debió suspender una caminata por las calles de la ciudad debido a intensas protestas en su contra.

• LEER MÁS: Milei y Bullrich presentaron el proyecto de nuevo Código Penal con "doctrina de tolerancia cero"

Milei presidente Santa Fe
Noticias relacionadas
el sabado por la manana el presidente javier milei estara en la ciudad y recorrera la peatonal san martin

El sábado por la mañana el presidente Javier Milei estará en la ciudad y recorrerá la peatonal San Martín

Milei y Bullrich presentaron el proyecto de nuevo Código Penal con doctrina de tolerancia cero

Milei y Bullrich presentaron el proyecto de nuevo Código Penal con "doctrina de tolerancia cero"

El senado le da un nuevo revés a Milei: fueron rechazados los vetos al financiamiento del Garrahan y las universidades

El Senado le dio un nuevo revés a Milei: fueron rechazados los vetos al financiamiento del Garrahan y las universidades

A lo rockstar. Así fue la fugaz y fervorosa visita de Javier Milei a la ciudad de Santa Fe en 2023 como candidato a presidente de la Nación.

Milei desembarcará en la ciudad de Santa Fe y caminará por la peatonal San Martín en plena campaña electoral

Lo último

Todo el color de los hinchas de Unión para el partido ante Aldosivi

Todo el color de los hinchas de Unión para el partido ante Aldosivi

Spahn cargó contra Levinton por el embargo a Unión: No vamos a ceder ni un centavo

Spahn cargó contra Levinton por el embargo a Unión: "No vamos a ceder ni un centavo"

Unión ya juega un duelo a dos puntas contra Aldosivi en el estadio 15 de Abril

Unión ya juega un duelo a dos puntas contra Aldosivi en el estadio 15 de Abril

Último Momento
Todo el color de los hinchas de Unión para el partido ante Aldosivi

Todo el color de los hinchas de Unión para el partido ante Aldosivi

Spahn cargó contra Levinton por el embargo a Unión: No vamos a ceder ni un centavo

Spahn cargó contra Levinton por el embargo a Unión: "No vamos a ceder ni un centavo"

Unión ya juega un duelo a dos puntas contra Aldosivi en el estadio 15 de Abril

Unión ya juega un duelo a dos puntas contra Aldosivi en el estadio 15 de Abril

Ucrania superó a Paraguay y quedó como líder del Grupo B del Mundial Sub 20

Ucrania superó a Paraguay y quedó como líder del Grupo B del Mundial Sub 20

Sassuolo abrió la fecha del Calcio con un triunfo ante Hellas Verona

Sassuolo abrió la fecha del Calcio con un triunfo ante Hellas Verona

Ovación
Todo el color de los hinchas de Unión para el partido ante Aldosivi

Todo el color de los hinchas de Unión para el partido ante Aldosivi

Unión recibió un embargo por adeudar una comisión del pase de Malcorra a Tijuana

Unión recibió un embargo por adeudar una comisión del pase de Malcorra a Tijuana

Christian Bernardi, la despedida de un ídolo de Colón en el Brigadier López

Christian Bernardi, la despedida de un ídolo de Colón en el Brigadier López

Zahir Yunis compartirá representante con el Pulga Rodríguez

Zahir Yunis compartirá representante con el Pulga Rodríguez

Luciani negó alianzas y reafirmó la independencia de Sangre de Campeones

Luciani negó alianzas y reafirmó la independencia de Sangre de Campeones

Policiales
Detuvieron a un joven que asaltó varios comercios en plena Peatonal santafesina

Detuvieron a un joven que asaltó varios comercios en plena Peatonal santafesina

Murió en el hospital Cullen un hombre apuñalado en Alto Verde

Murió en el hospital Cullen un hombre apuñalado en Alto Verde

Detuvieron a Patito en Cayastá: tenía causas por amenazas y drogas en su poder

Detuvieron a "Patito" en Cayastá: tenía causas por amenazas y drogas en su poder

Escenario
Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

El Festival de Blues en Santa fe festeja su 11º edición en Tribus con un line up de lujo

El Festival de Blues en Santa fe festeja su 11º edición en Tribus con un line up de lujo

Falta sólo un mes para el Festival Bandera en Rosario

Falta sólo un mes para el Festival Bandera en Rosario

Gira nacional: Marcela Morelo llega a Concordia, Paraná y Santa Fe

Gira nacional: Marcela Morelo llega a Concordia, Paraná y Santa Fe

Se viene la sexta edición del Festival Bandera 2025 en Rosario

Se viene la sexta edición del Festival Bandera 2025 en Rosario