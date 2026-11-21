El entrenador sabalero analizó el 0-0 en el Brigadier López, destacó la entrega de sus jugadores y aseguró que el equipo deberá salir a ganar en la revancha.

Colón no logró sacar ventaja ante Deportivo Morón y empató 0-0 en el estadio Brigadier López, por la ida de los cuartos de final del Reducido de la Primera Nacional. Tras el encuentro, Iván Delfino analizó el rendimiento del Sabalero, explicó las dificultades para superar la defensa visitante y dejó en claro que deberán ganar en la revancha.

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Delfino analizó el empate y explicó qué le faltó a Colón

En conferencia de prensa, el entrenador rojinegro consideró que el desarrollo del encuentro estuvo dentro de lo previsto, aunque lamentó que su equipo no pudiera aprovechar las situaciones generadas.

"Creo que el partido fue lo que habíamos planeado un poco. Son muy peleados, creo que hicimos todo el desgaste. Lo que tuvimos de arranque lo fuimos a buscar", expresó.

En ese sentido, destacó el protagonismo de sus dirigidos, pero reconoció las dificultades que encontraron para superar el planteo defensivo del conjunto visitante.

"Tuvimos algunas aproximaciones, ellos tuvieron dos en el primer tiempo, después ya nosotros nos tuvimos que hacer cargo del partido. Tuvimos alguna más en el segundo tiempo", explicó.

"Después armaron un bloque defensivo con mucha gente y mucha gente alta y se nos complicó tener la profundidad necesaria. Y cuando la tuvimos, no pudimos sacar ventaja", agregó.

Consultado por el rendimiento colectivo, Delfino valoró especialmente el esfuerzo de sus futbolistas: "Creo que los jugadores nosotros no podemos reclamar nada porque entregaron todo".

También se refirió a las dificultades que tiene el plantel para encontrar variantes en el mediocampo.

"Yo creo que en el mediocampo la tenencia te la puede dar Toledo y Sarmiento en algún momento. Después tenemos todos para correr o para recuperar. Entonces necesitamos tener intensidad para ir y venir", sostuvo.

Sobre Darío Sarmiento, quien fue titular ante Morón, el entrenador reconoció que todavía puede ofrecer una mejor versión desde lo físico.

"Lo pusimos bien e hizo un buen primer tiempo. Pero evidentemente lo físico tal vez no esté del todo fino, vamos a decirlo así. Porque es un jugador que a nosotros estando bien nos puede dar muchísimo más", señaló.

Por otra parte, respaldó el trabajo de Alan Bonansea, pese a que el delantero no consiguió convertir.

"Yo creo que el trabajo que está haciendo ahora es fundamental para nosotros y creo que también un poco de responsabilidad tenemos nosotros porque no tenemos la posibilidad de ponerlo de frente al arco", manifestó.

Y completó: "Es la opción más viable que tenemos en estos momentos de nueve, es Alan".

"No nos queda margen para especular": el mensaje de Delfino para la revancha

Con la igualdad sin goles, Colón deberá conseguir una victoria en el Nuevo Francisco Urbano para avanzar a las semifinales del Reducido, debido a que Deportivo Morón cuenta con ventaja deportiva.

Ante ese escenario, Delfino fue contundente sobre la postura que tendrá su equipo en el encuentro decisivo.

"Yo no creo que nos queda margen para especular, me parece", afirmó.

Además, anticipó que espera un rival complicado y que el Sabalero tendrá que mejorar su eficacia para conseguir la clasificación.

"Hay que seguir creciendo y tratar de seguir manteniendo la intensidad que tuvimos, sobre todo al comienzo. Y mejorar la efectividad, no va a ser sencillo. No va a ser sencillo, un equipo durísimo", advirtió.

El entrenador también destacó la actuación de Julián Marcioni y consideró que Morón podría volver a adoptar una postura defensiva.

"Hoy lo hicimos correr mucho para atrás. Tuvimos muchas, sobre todo con Marcioni, que hizo un partido muy bueno", expresó.

Respecto de la obligación de ganar como visitante, aseguró que sus jugadores están preparados para afrontar el desafío.

"No creo que en su carrera ninguno no haya tenido esta posibilidad de salir a ganar de visitante para pasar una llave. Así que hay que trabajar para ganar", sostuvo.

Por último, Delfino dejó un mensaje de confianza, pese a la frustración de no haber conseguido una ventaja en Santa Fe.

"El equipo fue de menor a mayor en este tiempo. Estamos en un buen momento y es bueno alimentarse de lo que no se dio", remarcó.

Y cerró con una frase que resume el desafío que tendrá Colón en la revancha: "Juntar energía, juntar la bronca de no poder haber sacado la ventaja acá, pero queda una batalla más".