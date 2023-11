En Santa Fe, la fiscalía de delitos informáticos recibió más de 2.300 denuncias en lo que va de 2023

Conicet Santa Fe avanza en el tratamiento de la tuberculosis: "Esto, tercerizado, posiblemente no pueda realizarse"

Principales modalidades

Sobre las modalidades más utilizadas por los delincuentes para cometer estafas de este tipo, Nigro indicó: "Las llamadas telefónicas casi siempre logran, con algún grado de información previa, confundir a la persona. Luego está la modalidad de "fishing", que es un formato de estafa en donde se logra a través de algún mecanismo las credenciales de acceso a la base de datos de entidades financieras de algunos clientes".

Siguiendo con la descripción de esta modalidad, el referente del MPA indicó: "Esto se da a través de correos electrónicos confusos que parecen de algún banco, te envían hacia una página emulada en donde colocas tus datos, dándoselos por error al ciberdelincuente. Otro caso de fishing es navegar en una página poco segura, se descarga un archivo y ese archivo instala un malware en mi computadora a partir del cual se hacen con mis datos de acceso a mi homebanking".

Luego se nombró a las clásicas compraventas frustradas, siendo una de las principales dificultades a las que se enfrenta una investigación penal es cuando los usuarios deciden utilizar alguna plataforma que no esté pensada para la compraventa de bienes o servicios.

Todas las maniobras que se mencionaron tienen dos o tres pasos, según detalló el propio fiscal: "La primera fuente de destino casi siempre es una persona que se presenta como una suplantación de identidad o alguien que no va a ser fácil de identificar. Esa primera transferencia en escasos segundos va a ser nuevamente ejecutada para un segundo eslabón y normalmente lo que pasa al final de una estafa con algún grado de complejidad es que esto termina con la inclusión de actores que son extraterritoriales mas allá del territorio nacional".

"Cuando uno ve un anuncio de la venta de un celular en Instagram y decide realizar la transferencia para adquirirlo, la geografía de la persona que me lo va a entregar en algún momento es por lo menos desconocida, sumado a que los puntos en contacto de estas dos personas en internet son totalmente desconocidos. Yo que vivo en Santa Fe creo estar negociando con una persona de Buenos Aires", agregó al respecto.

"Cuando uno lleva adelante una transacción de esta naturaleza tiene que conocer que supone un riesgo su operación. Por ejemplo, Mercado Libre tiene otro tipo de estructura y garantiza que las cosas llegan y sino llegan el propio consumidor tiene un tipo de respaldo", continuó Nigro.

Durante las vacaciones del año 2022 muchas personas, buscando algún lugar para vacacionar con alojamiento, lo hacían a través de Facebook por Marketplace. Había un conjunto de personas que anunciaban que había una quinta en tal lugar. La gente confiada se ponía en contacto con el número de teléfono asociado a la publicación y pactaban lo que era la seña del 50% y después se frustraba. Luego de una investigación de diez meses se logró dar con el responsable de la ciudad de Santa Fe y hoy tiene prisión preventiva, "pero no siempre es así" afirmaron desde la fiscalía.

Ante la consulta sobre si los datos de la cuenta destino a la que se envía la transferencia de la persona engañada podría explicar o dar pistas sobre el delincuente detrás, Nigro sostuvo que "la cuenta destino no siempre explica la maniobra. No es poco frecuente que las personas encuentren que alguien sacó a su nombre un crédito en una entidad financiera. Resulta que la persona que obtuvo esa cuenta bancaria no era una persona física y hubo una suplantación de identidad. Pero además esa persona a quien suplantaron la identidad tiene sacado un crédito a su favor con transacciones posteriores que permitieron conocer cual es el destino de esas cuentas. Ese es un ejemplo de la apertura de una cuenta para maniobra ilícita con suplantación de identidad".

